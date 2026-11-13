Возбуждено дело о мошенничестве на стройке пансионата в Самаре

7 октября в отделе по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района СУ УМВД по Самаре, возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве с госконтрактом. Нарушения выявили при прокурорской проверке.

По предварительным данным, с компанией "Волжский град" Сергея Натальчука был заключен контракт стоимостью 630 млн руб. Подрядчику перечислили 413 млн руб. аванса. Фактически работы были выполнены на 110 млн руб. При этом выполненные работы не соответствовали требованиям строительных норм и правил.

Нарушения также привели к отставанию от графика на 294 дня.

В марте 2026 г. из-за нарушений заказчик расторг контракт. ГКУ "УКС" направило "Волжскому граду" требование о возврате неотработанного аванса в 304 млн рублей. Но исполнитель деньги не вернул.

О самом факте появления этого уголовного дела сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на этой неделе на оперативном совещании в правительстве Самарской области, когда говорил о задержке строительства интерната для престарелых и инвалидов на 8-й просеке.

Напомним, в период строительства этого дома-интерната Госстройнадзор выявил отставание от графика и нарушения технологии: отсутствие железобетонных стен, недостаточно прочные перекрытия и т.д. Компании выдали предписание для устранения нарушений, но они не были исправлены. Поэтому Управление капстроительства было вынуждено расторгнуть контракт.

Глава региона Вячеслав Федорищев выехал на стройку и назвал объект "памятником коррупции и бестолкового отношения к ресурсам". Далее СК "Волжский Град" Сергея Натальчука включили в реестр недобросовестных поставщиков. Информация размещена в реестре 17 июня этого года.