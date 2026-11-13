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Преступления Происшествия

Возбуждено дело о мошенничестве на стройке пансионата в Самаре

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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7 октября в отделе по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района СУ УМВД по Самаре, возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве с госконтрактом. Нарушения выявили при прокурорской проверке.

Фото: Александра Белова

По предварительным данным, с компанией "Волжский град" Сергея Натальчука был заключен контракт стоимостью 630 млн руб. Подрядчику перечислили 413 млн руб. аванса. Фактически работы были выполнены на 110 млн руб. При этом выполненные работы не соответствовали требованиям строительных норм и правил.

Нарушения также привели к отставанию от графика на 294 дня.

В марте 2026 г. из-за нарушений заказчик расторг контракт. ГКУ "УКС" направило "Волжскому граду" требование о возврате неотработанного аванса в 304 млн рублей. Но исполнитель деньги не вернул.

О самом факте появления этого уголовного дела сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на этой неделе на оперативном совещании в правительстве Самарской области, когда говорил о задержке строительства интерната для престарелых и инвалидов на 8-й просеке.

Напомним, в период строительства этого дома-интерната Госстройнадзор выявил отставание от графика и нарушения технологии: отсутствие железобетонных стен, недостаточно прочные перекрытия и т.д. Компании выдали предписание для устранения нарушений, но они не были исправлены. Поэтому Управление капстроительства было вынуждено расторгнуть контракт.

Глава региона Вячеслав Федорищев выехал на стройку и назвал объект "памятником коррупции и бестолкового отношения к ресурсам". Далее СК "Волжский Град" Сергея Натальчука включили в реестр недобросовестных поставщиков. Информация размещена в реестре 17 июня этого года.

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Последние комментарии

Иван Веселов 15 октября 2026 15:42 Дело о сексуальном преступлении в отношении двух девочек в Самарской области прекратили

Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю

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а вы не в курсе всего этого?

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

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