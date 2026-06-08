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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Компанию "Волжский град" может ждать проверка из-за недостроенного интерната

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 июня, губернатор Вячеслав Федорищев и зампред правительства Самарской области Регина Воробьева побывали на стройке дома-интерната для престарелых на 8-й просеке в Самаре. Здание возводила компания "Волжский град" Сергея Натальчука, но не выполнила условий контракта.

В период строительства дома-интерната для престарелых Госстройнадзор выявил отставание от графика и нарушения технологии: отсутствие железобетонных стен, недостаточно прочные перекрытия и т.д. Компании выдали предписание для устранения нарушений, но они не были исправлены.

Управление капстроительства в феврале 2026 г. было вынуждено расторгнуть контракт. В правительстве рассчитывают вернуть в казну 405,673 млн рублей.

Ситуацию на стройке обсудили губернатор Вячеслав Федорищев и зампред правительства Самарской области Регина Воробьева. Регина Воробьева, глядя на недострой, возмутилась: "Ну так же нельзя!" Губернатор с тезисом согласился. "Регина Алексеевна, конечно, нельзя. По сути, сейчас этот объект - памятник коррупции и бестолкового отношения к ресурсам, которые в стройке в Самарской области присутствуют в 95% объектов", - поделился глава региона.

При этом губернатор подчеркнул, что у строителей были все возможности и деньги, чтобы построить так, как того требовал контракт. "И за такое вот состояние объекта мы в очередной раз будем оправдываться перед федеральным центром, перед очень уважаемым вице-премьером, который курирует лично, знает все, вникает глубже, чем половина людей на строительной площадке. Это все очень неправильно! Конечно, так нельзя", - сказал губернатор.

Вячеслав Федорищев отметил, что задача правительства сейчас - объект достроить, а также что "параллельно с этим все, кто имеет другую компетенцию и полномочия, очень внимательно отнесутся ко всем, кто допустил это безобразие".

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