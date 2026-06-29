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Строительство Строительство и недвижимость

ПГУТИ требует с подрядчика 188 млн руб. за непостроенный бассейн

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском, в котором требует с ООО "Строительно- монтажный трест "Электрощит" 188 млн рублей. Спор связан со строительством бассейна для вуза.

Фото: Александра Ламзина

Напомним, в октябре 2022 г. СМТ "Электрощит" выиграл конкурс на строительство плавательного бассейна для ПГУТИ на пересечении Московского шоссе и ул. Советской Армии. Контракт был заключен по начальной цене - 232,4 млн рублей.

Церемония закладки первого камня прошла 3 ноября 2022 года. Планировалось, что объект достроят к 31 декабря 2023 года. Однако сроки были сорваны. Как сообщалось, при закладке фундамента выяснилось, что на этом месте ранее находился асфальтобетонный завод, и в земле оказалось захоронено большое количество бетона и битума. Проект пришлось корректировать.

В октябре 2024 г. было заключено допсоглашение, которым срок действия контракта был продлен до 20 января 2026 г., при этом СМТ "Электрощит" должен был завершить работы до 31 декабря 2025 года.

Однако в итоге 16 января 2026 г. ПГУТИ расторг контракт в одностороннем порядке, и в том же месяце Федеральная антимонопольная служба внесла СМТ "Электрощит" в Реестр недобросовестных поставщиков.

Компания попыталась оспорить расторжение контракта и решение ФАС. СМТ "Электрощит" подал соответствующие иски в Арбитражный суд Самарской области. Они были объединены в одно дело.

Истец указывал, что в ходе выполнения работ была выявлена необходимость корректировки проектной и сметной документации. Исходя из этого стоимость проекта должна была вырасти до 391,6 млн рублей. Также потребовалось бы продление сроков до ноября 2026 года.

Однако суд счел аргументацию компании неубедительной и 9 июня в иске отказал. "Из материалов дела не усматривается наличие совокупности обстоятельств, предусмотренных законодательством о контрактной системе для изменения существенных условий контракта", - указывается, в частности, в решении суда.

В тот же день, 9 июня, ПГУТИ подал в арбитраж иск о взыскании с СМТ "Электрощит" 188 млн рублей. Сумма сформирована из неотработанного аванса в 167, 2 млн руб, процентов за пользование чужими средствами, штрафа и пени. Предварительное судебное заседание назначено на 21 июля.

Сам бассейн пребывает на стадии фундамента, над которым смонтированы балки. В вузе поясняли, что для завершения строительства планируется передать объект в Минстрой России.

ООО СМТ "Электрощит" было создано в 2014 году. Компания зарегистрирована в п. Красная Глинка, д. 27. Ранее она принадлежала известному самарскому бизнесмену Андрею Половинкину. Сейчас ее контролируют Никита Загородников (65%) и ООО "Экоинтех" (35%). Гендиректор - Екатерина Ноговицина. Уставный капитал СМТ "Электрощит" составляет 5 млн руб., баланс - 766 млн рублей. По итогам 2025 г. компания выручила 645,8 млн руб., получив чистую прибыль в 679 тыс. рублей. Компания специализируется на строительстве спортивных сооружений и общестроительных работах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

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