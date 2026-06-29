ПГУТИ требует с подрядчика 188 млн руб. за непостроенный бассейн

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском, в котором требует с ООО "Строительно- монтажный трест "Электрощит" 188 млн рублей. Спор связан со строительством бассейна для вуза.

Напомним, в октябре 2022 г. СМТ "Электрощит" выиграл конкурс на строительство плавательного бассейна для ПГУТИ на пересечении Московского шоссе и ул. Советской Армии. Контракт был заключен по начальной цене - 232,4 млн рублей.

Церемония закладки первого камня прошла 3 ноября 2022 года. Планировалось, что объект достроят к 31 декабря 2023 года. Однако сроки были сорваны. Как сообщалось, при закладке фундамента выяснилось, что на этом месте ранее находился асфальтобетонный завод, и в земле оказалось захоронено большое количество бетона и битума. Проект пришлось корректировать.

В октябре 2024 г. было заключено допсоглашение, которым срок действия контракта был продлен до 20 января 2026 г., при этом СМТ "Электрощит" должен был завершить работы до 31 декабря 2025 года.

Однако в итоге 16 января 2026 г. ПГУТИ расторг контракт в одностороннем порядке, и в том же месяце Федеральная антимонопольная служба внесла СМТ "Электрощит" в Реестр недобросовестных поставщиков.

Компания попыталась оспорить расторжение контракта и решение ФАС. СМТ "Электрощит" подал соответствующие иски в Арбитражный суд Самарской области. Они были объединены в одно дело.

Истец указывал, что в ходе выполнения работ была выявлена необходимость корректировки проектной и сметной документации. Исходя из этого стоимость проекта должна была вырасти до 391,6 млн рублей. Также потребовалось бы продление сроков до ноября 2026 года.

Однако суд счел аргументацию компании неубедительной и 9 июня в иске отказал. "Из материалов дела не усматривается наличие совокупности обстоятельств, предусмотренных законодательством о контрактной системе для изменения существенных условий контракта", - указывается, в частности, в решении суда.

В тот же день, 9 июня, ПГУТИ подал в арбитраж иск о взыскании с СМТ "Электрощит" 188 млн рублей. Сумма сформирована из неотработанного аванса в 167, 2 млн руб, процентов за пользование чужими средствами, штрафа и пени. Предварительное судебное заседание назначено на 21 июля.

Сам бассейн пребывает на стадии фундамента, над которым смонтированы балки. В вузе поясняли, что для завершения строительства планируется передать объект в Минстрой России.