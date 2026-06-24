ГК "Град" планирует построить дом на ул. Арцыбушевской в Самаре

ООО "Строительно-ипотечный центр "Развитие предпринимательства", входящее в ГК "Град", планирует построить дом переменной этажности на ул. Арцыбушевской в Самаре. Это следует из разрешения на подготовку документации по планировке территории в границах улиц Ульяновская, Арцыбушевская, Маяковского, Буянова (122 квартал), опубликованного на сайте мэрии.

Из приложенных документов следует, что компания намерена возвести на участке 4 831 кв. м Г-образный дом со сторонами 42 м и 61,5 м. Он будет иметь переменную этажность в 2, 6, 8 этажей и два подземных этажа.

ООО "Строительно-ипотечный центр "Развитие предпринимательства", по данным ИАС Seldon.Basis, было создано в 2001 году. Компания зарегистрирована на ул. Ново-Садовая, 181. Директором и владельцем доли в 50% выступает бенефициар ГК "Град" Эдуард Шматков, еще 50% принадлежит Светлане Шматковой. Уставный капитал общества составляет 42 млн руб., баланс — 65,5 млн рублей. Последний раз компания показывала выручку и прибыль в 2022 г. — 7,4 млн выручки при 7,1 млн чистой прибыли. По данным сервиса наш.дом.рф, СИЦ "Развитие промышленности" выступал застройщиком 16-тиэтажного ЖК "Адмиралъ" на ул. Соколова в Самаре, который был сдан в 2022 году.

Напомним, соседний участок в границах улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова и Вилоновской получило под развитие застроенных территорий ООО "РСУ-10".