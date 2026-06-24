16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ГК "Град" планирует построить дом на ул. Арцыбушевской в Самаре Самарский девелопер принял участие в главном форуме недвижимости России Авито Недвижимость запускает народную премию в категории новостроек в России Департамент градостроительства Самары судился с партнерством дольщиков из-за снесенного недостроя Еще две компании отсудили у мэрии Самары право на комплексную застройку

Строительство Строительство и недвижимость

ГК "Град" планирует построить дом на ул. Арцыбушевской в Самаре

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ООО "Строительно-ипотечный центр "Развитие предпринимательства", входящее в ГК "Град", планирует построить дом переменной этажности на ул. Арцыбушевской в Самаре. Это следует из разрешения на подготовку документации по планировке территории в границах улиц Ульяновская, Арцыбушевская, Маяковского, Буянова (122 квартал), опубликованного на сайте мэрии.

Так выглядит участок под застройку Так выглядит участок под застройку
Фото: nspd.gov.ru

Из приложенных документов следует, что компания намерена возвести на участке 4 831 кв. м Г-образный дом со сторонами 42 м и 61,5 м. Он будет иметь переменную этажность в 2, 6, 8 этажей и два подземных этажа.

ООО "Строительно-ипотечный центр "Развитие предпринимательства", по данным ИАС Seldon.Basis, было создано в 2001 году. Компания зарегистрирована на ул. Ново-Садовая, 181. Директором и владельцем доли в 50% выступает бенефициар ГК "Град" Эдуард Шматков, еще 50% принадлежит Светлане Шматковой. Уставный капитал общества составляет 42 млн руб., баланс — 65,5 млн рублей. Последний раз компания показывала выручку и прибыль в 2022 г. — 7,4 млн выручки при 7,1 млн чистой прибыли. По данным сервиса наш.дом.рф, СИЦ "Развитие промышленности" выступал застройщиком 16-тиэтажного ЖК "Адмиралъ" на ул. Соколова в Самаре, который был сдан в 2022 году.

Напомним, соседний участок в границах улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова и Вилоновской получило под развитие застроенных территорий ООО "РСУ-10".

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5