"Новый город" согласился на малоэтажную застройку 125 квартала в центре Самары

Областной арбитражный суд удовлетворил иск ООО СЗ ИК "Новый город" против мэра Самары Ивана Носкова о продлении договора развития застроенной территории в историческом центре. Во время процесса стало известно, что компания согласна отказаться от планов по возведению многоэтажных жилых домов на этой площадке.

Предметом спора служит 125-й квартал, расположенный в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова и Буянова. "Новый город" получил его в 2016 году по договору о развитии застроенной территории (РЗТ). Такие соглашения предусматривают расселение жильцов старых домов и снос построек. Уже на освобожденной площадке застройщик вправе возвести новые дома, согласовав предварительно проект с городскими властями.

На тот момент площадка находилась в зоне Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5-16 этажей). Позже она попала в границы исторического поселения. Квартал перевели в зону Ц-1 (многофункциональная зона в границах исторического поселения), и строить дома выше 17 м (около пяти этажей) там запретили. Однако при получении условно разрешенного вида использования земельного участка можно добиться увеличения высотности до 34,3 м (9 этажей).

На данный момент инвестор расселил всех жильцов из ветхого и аварийного жилья. Однако строительство домов так и не началось. Освоение площадки застопорилось из-за судебных процессов.

Сначала "Новый город" судился с мэрией из-за предоставление земли в собственность, затем — из-за предоставления градостроительного плана участка. Оба процесса компания выиграла. Также она добивалась через арбитраж разрешения на строительство многоэтажек, но на этот раз проиграла.

К моменту завершения разбирательство срок действия договора РЗТ начал подходить к концу (он истекает 6 июня 2026 года). "Рубин" засомневался, что стройка вообще начнется и "Новый город" выплатит ему займ, предоставленный на расселение жителей квартала, и подал на компанию в суд. В итоге организации удалось отсудить 645,5 млн рублей.

"Новый город" же предпринял попытку выиграть время. Компания попросила мэрию продлить соглашение еще на 7 лет и 2 месяца. Власти отказали, сославшись на то, что такая процедура условиями договора не предусмотрена, и рекомендовали инвестору обратиться в суд, что он и сделал.

В иске "Новый город" указал, что судебные тяжбы заняли 7 лет и 4 месяца, а несоблюдение сроков не было виной компании. Также инвестор "выразил свою заинтересованность в реализации проекта, видит его дальнейшую экономическую целесообразность даже с учетом малоэтажности жилой застройки". "Рубин" поддержал его требования, заявив, что в случае удовлетворения иска вернет займ "Новому городу".

По итогам рассмотрения иска арбитраж встал на сторону бизнеса. Доводы мэрии суд не убедили, так как нормы градостроительного, гражданского и земельного законодательства не содержат запрета возможности продления срока исполнения договора РЗТ, а вот отказ ухудшает положение "Нового города". Поэтому иск компании удовлетворили в полном объеме. Впрочем, у мэрии есть месяц на обжалование решения суда.