"Новый город" согласился на малоэтажную застройку 125 квартала в центре Самары

Областной арбитражный суд удовлетворил иск ООО СЗ ИК "Новый город" против мэра Самары Ивана Носкова о продлении договора развития застроенной территории в историческом центре. Во время процесса стало известно, что компания согласна отказаться от планов по возведению многоэтажных жилых домов на этой площадке.
Предметом спора служит 125-й квартал, расположенный в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова и Буянова. "Новый город" получил его в 2016 году по договору о развитии застроенной территории (РЗТ). Такие соглашения предусматривают расселение жильцов старых домов и снос построек. Уже на освобожденной площадке застройщик вправе возвести новые дома, согласовав предварительно проект с городскими властями.
На тот момент площадка находилась в зоне Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5-16 этажей). Позже она попала в границы исторического поселения. Квартал перевели в зону Ц-1 (многофункциональная зона в границах исторического поселения), и строить дома выше 17 м (около пяти этажей) там запретили. Однако при получении условно разрешенного вида использования земельного участка можно добиться увеличения высотности до 34,3 м (9 этажей).
На данный момент инвестор расселил всех жильцов из ветхого и аварийного жилья. Однако строительство домов так и не началось. Освоение площадки застопорилось из-за судебных процессов.
Сначала "Новый город" судился с мэрией из-за предоставление земли в собственность, затем — из-за предоставления градостроительного плана участка. Оба процесса компания выиграла. Также она добивалась через арбитраж разрешения на строительство многоэтажек, но на этот раз проиграла.
К моменту завершения разбирательство срок действия договора РЗТ начал подходить к концу (он истекает 6 июня 2026 года). "Рубин" засомневался, что стройка вообще начнется и "Новый город" выплатит ему займ, предоставленный на расселение жителей квартала, и подал на компанию в суд. В итоге организации удалось отсудить 645,5 млн рублей.
"Новый город" же предпринял попытку выиграть время. Компания попросила мэрию продлить соглашение еще на 7 лет и 2 месяца. Власти отказали, сославшись на то, что такая процедура условиями договора не предусмотрена, и рекомендовали инвестору обратиться в суд, что он и сделал.
В иске "Новый город" указал, что судебные тяжбы заняли 7 лет и 4 месяца, а несоблюдение сроков не было виной компании. Также инвестор "выразил свою заинтересованность в реализации проекта, видит его дальнейшую экономическую целесообразность даже с учетом малоэтажности жилой застройки". "Рубин" поддержал его требования, заявив, что в случае удовлетворения иска вернет займ "Новому городу".
По итогам рассмотрения иска арбитраж встал на сторону бизнеса. Доводы мэрии суд не убедили, так как нормы градостроительного, гражданского и земельного законодательства не содержат запрета возможности продления срока исполнения договора РЗТ, а вот отказ ухудшает положение "Нового города". Поэтому иск компании удовлетворили в полном объеме. Впрочем, у мэрии есть месяц на обжалование решения суда.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет