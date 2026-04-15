В 2026 году в Самаре планируют запустить 10 комплексных строек

До лета региональный минстрой планирует выдать около 10 разрешений на строительство в рамках проектов комплексного развития территорий в Самаре. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил врио главы ведомства Александр Фомин.

Александр Фомин: "Новых застройщиков в Самару привлекает недооцененный потенциал" Строительный рынок Самарской области становится более конкурентным, но есть проблемы с продажами, качеством и темпами возведения жилья. Удается ли их преодолеть? Кто поборется за покупателя с местными застройщиками? Где появятся новые микрорайоны? Что будет с ценами на жилье? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

По его словам, речь идет о площадках на Безымянке, "Вертолетке" и вблизи от исторического центра. Сейчас застройщики завершают работу над проектной документацией.

На Безымянке под КРТ отдали несколько площадок. Причем недавно власти представили концепцию развития микрорайона - почитайте подробности.

Застройщиком площадки на "Вертолетке" (в границах улицы Ветвистой и Березового проезда) выступает ООО "Вира-девелопмент". Согласно договору с мэрией, компании предстоит расселить и снести аварийные дома. На их месте застройщик сможет возвести новые жилые высотки. Посмотрите эскизы.