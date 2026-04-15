В 2026 году в Самаре планируют запустить 10 комплексных строек

До лета региональный минстрой планирует выдать около 10 разрешений на строительство в рамках проектов комплексного развития территорий в Самаре. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил врио главы ведомства Александр Фомин.
По его словам, речь идет о площадках на Безымянке, "Вертолетке" и вблизи от исторического центра. Сейчас застройщики завершают работу над проектной документацией.
На Безымянке под КРТ отдали несколько площадок. Причем недавно власти представили концепцию развития микрорайона - почитайте подробности.
Застройщиком площадки на "Вертолетке" (в границах улицы Ветвистой и Березового проезда) выступает ООО "Вира-девелопмент". Согласно договору с мэрией, компании предстоит расселить и снести аварийные дома. На их месте застройщик сможет возвести новые жилые высотки. Посмотрите эскизы.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет