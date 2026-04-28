Застройку вдоль улицы Революционной назвали проблемной

В генплане должен быть жестко обозначен баланс территорий. Если идет увеличение площади жилья, то растет и население. Значит, власти должны обеспечить здесь и развитую улично-дорожную сеть, и работу общественного транспорта, и социальную инфраструктуру, и озеленение. Такую позицию в интервью Волга Ньюс озвучила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.
По ее словам, в Самаре наблюдается дисбаланс. Например, проблемная точка (в плане как социалки, так и транспортной инфраструктуры) вырисовывается на улице Революционной (от Московского шоссе до Гагарина). Там построено несколько жилых комплексов, а вот места даже для школы не осталось.
"Согласно нормативам, такие объекты нужно строить в границах магистральных улиц, чтобы ученикам не пришлось их переходить по пути в учебное заведение. Если, скажем, на четной стороне улицы Дыбенко построить школу, то она не закроет потребности обозначенных ЖК на другой стороне, - объяснила Екатерина Семенова. - Единственным выходом остается реализация полномочий муниципалитета по строительству социальных объектов путем изъятия земельных участков. Здесь как раз-таки в помощь будет новый генплан. Как говорит глава минграда Андрей Грачев, новый документ территориального планирования - это градостроительная конституция. Если территория отведена под школу, то никто не имеет права строить там что-то другое".
Формирование нового генплана Самары происходит в рамках разработки единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования. Подрядчиком минграда выступает Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства (НИИ ПГ, г. Санкт-Петербург).
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет