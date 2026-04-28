Застройку вдоль улицы Революционной назвали проблемной

Екатерина Семенова: "Новый генплан задаст векторы развития Самары" Точки роста Самары формируются под влиянием рынка строительства жилья. Однако определяющим фактором развития территорий должны быть не бизнес-задачи девелоперов, а потребности населения и ориентир на создание качественной городской среды. Такую позицию в интервью Волга Ньюс озвучила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова. Она рассказала, какие векторы развития города задаст новый генплан, который формируют в рамках разработки единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования.

По ее словам, в Самаре наблюдается дисбаланс. Например, проблемная точка (в плане как социалки, так и транспортной инфраструктуры) вырисовывается на улице Революционной (от Московского шоссе до Гагарина). Там построено несколько жилых комплексов, а вот места даже для школы не осталось.

"Согласно нормативам, такие объекты нужно строить в границах магистральных улиц, чтобы ученикам не пришлось их переходить по пути в учебное заведение. Если, скажем, на четной стороне улицы Дыбенко построить школу, то она не закроет потребности обозначенных ЖК на другой стороне, - объяснила Екатерина Семенова. - Единственным выходом остается реализация полномочий муниципалитета по строительству социальных объектов путем изъятия земельных участков. Здесь как раз-таки в помощь будет новый генплан. Как говорит глава минграда Андрей Грачев, новый документ территориального планирования - это градостроительная конституция. Если территория отведена под школу, то никто не имеет права строить там что-то другое".

Формирование нового генплана Самары происходит в рамках разработки единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования. Подрядчиком минграда выступает Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства (НИИ ПГ, г. Санкт-Петербург).