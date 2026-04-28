Застройку вдоль улицы Революционной назвали проблемной

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В генплане должен быть жестко обозначен баланс территорий. Если идет увеличение площади жилья, то растет и население. Значит, власти должны обеспечить здесь и развитую улично-дорожную сеть, и работу общественного транспорта, и социальную инфраструктуру, и озеленение. Такую позицию в интервью Волга Ньюс озвучила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

Точки роста Самары формируются под влиянием рынка строительства жилья. Однако определяющим фактором развития территорий должны быть не бизнес-задачи девелоперов, а потребности населения и ориентир на создание качественной городской среды. Такую позицию в интервью Волга Ньюс озвучила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова. Она рассказала, какие векторы развития города задаст новый генплан, который формируют в рамках разработки единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования.

По ее словам, в Самаре наблюдается дисбаланс. Например, проблемная точка (в плане как социалки, так и транспортной инфраструктуры) вырисовывается на улице Революционной (от Московского шоссе до Гагарина). Там построено несколько жилых комплексов, а вот места даже для школы не осталось.

"Согласно нормативам, такие объекты нужно строить в границах магистральных улиц, чтобы ученикам не пришлось их переходить по пути в учебное заведение. Если, скажем, на четной стороне улицы Дыбенко построить школу, то она не закроет потребности обозначенных ЖК на другой стороне, - объяснила Екатерина Семенова. - Единственным выходом остается реализация полномочий муниципалитета по строительству социальных объектов путем изъятия земельных участков. Здесь как раз-таки в помощь будет новый генплан. Как говорит глава минграда Андрей Грачев, новый документ территориального планирования - это градостроительная конституция. Если территория отведена под школу, то никто не имеет права строить там что-то другое".

Формирование нового генплана Самары происходит в рамках разработки единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования. Подрядчиком минграда выступает Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства (НИИ ПГ, г. Санкт-Петербург).

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

