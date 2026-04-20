Минград отказал в высотной застройке у стадиона "Труд" в Тольятти

СЗ "Маяк" получил отказ в согласовании высотной застройки на участке площадью 8879 кв. метров в Центральном районе Тольятти. Решение вынесло министерство градостроительной политики Самарской области.

Участок, о котором идет речь, находится на пересечении улиц Комсомольской и Советской, неподалеку от стадиона "Труд". Он относится к зоне среднеэтажной жилой застройки. Однако действующие нормативы позволяют получить согласование и высотной застройки.

По информации мэрии Тольятти, "Маяк" получил участок в аренду в 2022 году. На одной из его частей компания строит пятиэтажный жилой дом, который позиционируется как клубный дом "Мелодия" (ул. Советская, 40). Согласование высотной застройки она запросила в связи с планами по возведению 8-этажного жилого дома с подземной автостоянкой.

Заявку застройщика выставили на публичные слушания. Ни одн из участников проект не поддержал. Противники же высказывали опасения по поводу возникновения перебоев водоснабжения частного сектора, расположенного на смежном земельном участке.

Минград же в своем приказе указал на инфу причину отклонения заявки:

"Запрашиваемое разрешение ведет к нарушению Земельного кодекса РФ, в соответствии с которым лицо, получившее государственную или муниципальную землю в аренду или безвозмездное пользование, не вправе выбирать иной вид разрешенного использования участка, чем предусмотренный договором".