Минград отказал в высотной застройке у стадиона "Труд" в Тольятти Самарский девелопер принял участие во Всероссийском жилищном конгрессе в Санкт-Петербурге Минстрой: "Количество коттеджных поселков в Самарской области будет только расти" Жилые башни «Баланс Тауэрс» в Самаре вошли в топ‑10 знаковых архитектурных проектов В Сызрани собираются построить высотные жилые комплексы

Минград отказал в высотной застройке у стадиона "Труд" в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
СЗ "Маяк" получил отказ в согласовании высотной застройки на участке площадью 8879 кв. метров в Центральном районе Тольятти. Решение вынесло министерство градостроительной политики Самарской области.

Участок, о котором идет речь, находится на пересечении улиц Комсомольской и Советской, неподалеку от стадиона "Труд". Он относится к зоне среднеэтажной жилой застройки. Однако действующие нормативы позволяют получить согласование и высотной застройки.

По информации мэрии Тольятти, "Маяк" получил участок в аренду в 2022 году. На одной из его частей компания строит пятиэтажный жилой дом, который позиционируется как клубный дом "Мелодия" (ул. Советская, 40). Согласование высотной застройки она запросила в связи с планами по возведению 8-этажного жилого дома с подземной автостоянкой.

Заявку застройщика выставили на публичные слушания. Ни одн из участников проект не поддержал. Противники же высказывали опасения по поводу возникновения перебоев водоснабжения частного сектора, расположенного на смежном земельном участке.

Минград же в своем приказе указал на инфу причину отклонения заявки:

"Запрашиваемое разрешение ведет к нарушению Земельного кодекса РФ, в соответствии с которым лицо, получившее государственную или муниципальную землю в аренду или безвозмездное пользование, не вправе выбирать иной вид разрешенного использования участка, чем предусмотренный договором".

По данным ИАС "Селдон. Базис" (Seldon.Basis), ООО СЗ "Маяк" было зарегистрировано в апреле 2024 г. по адресу: Тольятти, б-р Приморский, 57. Учредителями компании с уставным капиталом в 15 тыс. руб. выступают Араик Амирханян (33,33%) и ООО "Интеграл" (66,67%). Последнее зарегистрировано по тому же адресу, что и СЗ "Маяк", и в равных долях принадлежит Максиму Дидковскому и Егору Воронову. Воронов также выступает директором обеих компаний.

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

