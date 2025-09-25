В Тольятти вынесли на слушания строительство высотки около стадиона "Труд"

В Тольятти вынесли на публичные слушания вопрос о разрешении высотной застройки на углу улиц Комсомольской и Советской. Инициатор слушаний - ООО СЗ "Маяк".

Участок с кадастровым номером 63:09:0301147:1055, состоящий из двух площадок, находится в территориальной зоне Ж-3 (Зона среднеэтажной жилой застройки). На одной из его частей СЗ "Маяк" уже строит пятиэтажный жилой дом, который позиционируется как клубный дом "Мелодия" (ул. Советская, 40).

Оставить свое мнение можно до 6 октября. Собрание участников публичных слушаний пройдет 6 октября в 18:00 в актовом зале администрации Центрального района (бульвар Ленина, 15). При этом регистрация участников слушаний будет проводиться с 17:20 до 17:55.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО СЗ "Маяк" было зарегистрировано в апреле 2024 г. по адресу: Тольятти, б-р Приморский, 57. Учредителями компании с уставным капиталом в 15 тыс. руб. выступают Араик Амирханян (33,33%) и ООО "Интеграл" (66,67%). Последнее зарегистрировано по тому же адресу, что и СЗ "Маяк", и в равных долях принадлежит Максиму Дидковскому и Егору Воронову. Воронов также выступает директором обеих компаний.