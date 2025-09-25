16+
Строительство Строительство и недвижимость

В Тольятти вынесли на слушания строительство высотки около стадиона "Труд"

ТОЛЬЯТТИ. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Тольятти вынесли на публичные слушания вопрос о разрешении высотной застройки на углу улиц Комсомольской и Советской. Инициатор слушаний - ООО СЗ "Маяк".

Фото: nspd.gov.ru

Участок с кадастровым номером 63:09:0301147:1055, состоящий из двух площадок, находится в территориальной зоне Ж-3 (Зона среднеэтажной жилой застройки). На одной из его частей СЗ "Маяк" уже строит пятиэтажный жилой дом, который позиционируется как клубный дом "Мелодия" (ул. Советская, 40).

Оставить свое мнение можно до 6 октября. Собрание участников публичных слушаний пройдет 6 октября в 18:00 в актовом зале администрации Центрального района (бульвар Ленина, 15). При этом регистрация участников слушаний будет проводиться с 17:20 до 17:55. 

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО СЗ "Маяк" было зарегистрировано в апреле 2024 г. по адресу: Тольятти, б-р Приморский, 57. Учредителями компании с уставным капиталом в 15 тыс. руб. выступают Араик Амирханян (33,33%) и ООО "Интеграл" (66,67%). Последнее зарегистрировано по тому же адресу, что и СЗ "Маяк", и в равных долях принадлежит Максиму Дидковскому и Егору Воронову. Воронов также выступает директором обеих компаний.

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Аркадий Галицын 06 марта 2025 17:37 Самара без "Театральной": на стройке начался демонтаж тоннелепроходческого щита

Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

