Минград забраковал проект строительства ЖК в стиле казарм на ГПЗ-4

Региональное министерство градостроительной политики отказало ООО «Дэн» в предоставлении разрешения на среднеэтажную жилую застройку участка на ул. Мичурина, 80 в Самаре. Компания планировала построить там ЖК в стилистике казарм.

Участок площадью 3775,8 кв. м некогда входил в состав четвертого подшипникового завода (ГПЗ-4). ООО "Дэн" получило его в собственность через суд. Причем по дешевке. В 2016 году арбитраж обязал администрацию продать землю "Дэну" по цене 10% от кадастровой стоимости участка, так как организация владела расположенным на нем зданием - бывшим столярным цехом завода. Судя по материалам суда, сумма сделки составила всего 984,9 тыс. рублей.

О планах по застройке площадки "Дэн" заявил в марте 2025 года, представив проект на общественные обсуждения. Согласно документу, сначала компания планировала зачистить территорию от старых построек, а именно снести ветхое нежилое здание. Судя по всему, это тот самый бывший столярный цех. Затем планировалось возведение жилого комплекса "Линдовский" с переменной этажностью (два-семь этажей). Коэффициент застройки установили на уровне 45%.

Фото: администрация Самары / ООО "Дэн"

Представители "Дэна" указывали, что проект разрабатывали с учетом ограничений, наложенных на зону охраны объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс военных казарм Линдовского городка", расположенного по соседству с участком. Отделку фасада ЖК планировали произвести в соответствующей стилистике, а высотность - снижать к ул. Мичурина. По расчетам застройщика, в доме на 95 квартир смогли было проживать 171 человек. При этом проект не предусматривал ни строительство социальных объектов, ни развитие дорожной инфраструктуры.

Фото: администрация Самары / ООО "Дэн"

Общественные обсуждения прошли в пользу застройщика. Все 23 участника высказались за реализацию проекта. И всё же власти отказали компании.

"Запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка может привести к нарушению технических регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных, иных норм и правил, установленных законодательством РФ", - говорится в приказе министерства.