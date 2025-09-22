16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Минград забраковал проект строительства ЖК в стиле казарм на ГПЗ-4 Территорию около завода "Электрощит" могут отдать под КРТ Кузьмину отказали в высотной застройке территории у ТРК "Вива Лэнд" Холдинг "Глобал Вижн" возглавил рейтинг застройщиков Самарской области Администрации Самары обжаловала решение суда по ЖК "Сокольи горы"

Строительство Строительство и недвижимость

Минград забраковал проект строительства ЖК в стиле казарм на ГПЗ-4

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 91
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Региональное министерство градостроительной политики отказало ООО «Дэн» в предоставлении разрешения на среднеэтажную жилую застройку участка на ул. Мичурина, 80 в Самаре. Компания планировала построить там ЖК в стилистике казарм.

Фото: администрация Самары / ООО "Дэн"

Участок площадью 3775,8 кв. м некогда входил в состав четвертого подшипникового завода (ГПЗ-4). ООО "Дэн" получило его в собственность через суд. Причем по дешевке. В 2016 году арбитраж обязал администрацию продать землю "Дэну" по цене 10% от кадастровой стоимости участка, так как организация владела расположенным на нем зданием - бывшим столярным цехом завода. Судя по материалам суда, сумма сделки составила всего 984,9 тыс. рублей.

Согласно сведениям ИАС Seldon.Basis, в 2024 г. директором и одним из владельцев компании стал Антон Лысенков. Ему принадлежит доля в 10%, а его строительной компании (ООО Фирма "Трест 12") - 40%. Доля в 50% - у ООО "СК Конкорд", которое выступает генподрядчиком "Трест 12" по строительству жилого комплекса "Комфорт" около парка Гагарина. Владельцами компании значатся Магомедсалим Гакаев, Рамис  Шиахметов и Ринат Ахметзянов. Все трое также являются партнерами по бизнесу в области добычи и производства строительных материалов, сельском хозяйстве.

О планах по застройке площадки "Дэн" заявил в марте 2025 года, представив проект на общественные обсуждения. Согласно документу, сначала компания планировала зачистить территорию от старых построек, а именно снести ветхое нежилое здание. Судя по всему, это тот самый бывший столярный цех. Затем планировалось возведение жилого комплекса "Линдовский" с переменной этажностью (два-семь этажей). Коэффициент застройки установили на уровне 45%.

Фото: администрация Самары / ООО "Дэн"  

Представители "Дэна" указывали, что проект разрабатывали с учетом ограничений, наложенных на зону охраны объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс военных казарм Линдовского городка", расположенного по соседству с участком. Отделку фасада ЖК планировали произвести в соответствующей стилистике, а высотность - снижать к ул. Мичурина. По расчетам застройщика, в доме на 95 квартир смогли было проживать 171 человек. При этом проект не предусматривал ни строительство социальных объектов, ни развитие дорожной инфраструктуры. 

Фото: администрация Самары / ООО "Дэн"

Общественные обсуждения прошли в пользу застройщика. Все 23 участника высказались за реализацию проекта. И всё же власти отказали компании. 

"Запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка может привести к нарушению технических регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных, иных норм и правил, установленных законодательством РФ", - говорится в приказе министерства. 

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Аркадий Галицын 06 марта 2025 17:37 Самара без "Театральной": на стройке начался демонтаж тоннелепроходческого щита

Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5