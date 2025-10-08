На строительство завода ветрогенераторов в Тольятти выделят 9 млрд рублей

Тольяттинское ООО "Проекты зеленой энергетики" ищет подрядчика, который построит завод по производству компонентов ветроэнергетических установок. Строительство предполагается провести в два этапа. Начальная цена контракта — 9 млрд рублей.

Торги планируют провести после 10 ноября текущего года.

Завод построят на территории ОЭЗ "Тольятти". Подрядчику предстоит уложиться в срок до 30 июня 2026 года.

"Объект включает в себя: комплексное устройство примыкания к дорогам общего пользования, комплексное производство ступиц и гондол для ветроэнергетических установок, комплексное производство лопастей, административно-бытовой комплекс, склад отходов, склад сырья, склады готовой продукции, склад лопастей, вспомогательные сооружения, а также примыкание к дороге общего пользования для обеспечения транспортной доступности объекта, расположенного на территории ОЭЗ ППТ Тольятти. Максимальная мощность Объекта - до 80 комплектов компонентов ветроэнергетических установок в год с возможностью развития до 100 комплектов в год", - отмечается в техническом задании.

Напомним, в июне на Петербургском международном экономическом форуме министерство промышленности и торговли РФ, Самарская область, Тольятти и ООО "Проекты зеленой энергетики" подписали Специальный инвестиционный контракт (СПИК) о локализации производства суверенных ветроэнергетических установок большой мощности.

Его реализация позволит локализовать в России производство высокотехнологичной ветротурбины большой мощности, которая на данный момент является наиболее современным решением в области ветроэнергетики. Сообщалось, что в рамках СПИК компания обеспечит локализацию современных технологий производства основных компонентов ВЭУ — лопастей, ступиц, гондол, генераторов, башен и автоматизированных систем управления. Для создания ряда элементов будут привлечены российские предприятия в рамках отраслевой кооперации.

Тогда сообщалось, что планируемый объем инвестиций в производство в ОЭЗ "Тольятти" составит не менее 4,5 млрд рублей. В результате реализации проекта предполагается создать 400 рабочих мест.