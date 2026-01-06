16+
Общество

Автозимник Шелехметь — Белые домики откроется 7 января

САМАРА. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Со среду, 7 января, для автомобилистов будет доступна временная зимняя дорога Шелехметь — Белые домики. Запуск трассы стал возможным после достаточного промерзания грунта на всем ее протяжении по итогам финальной проверки специалистов.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Маршрут протяженностью 27 км начинается от дороги Рождественно — Новинки и заканчивается у трассы Урал — Солнечная Поляна — Ширяево. Дорога проходит по разнообразному рельефу: 3 км по полю, 2 км через Львову гору, а далее — по лесному массиву на территории Национального парка "Самарская Лука".

Ранее врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов лично выезжал на место для проверки готовности трассы. Дорожные службы выполнили полный комплекс подготовительных работ, включая планировку полотна и расчистку проезжей части.

Министерство транспорта обращает внимание водителей на особенности эксплуатации автозимника. Данная трасса является временной дорогой естественного промерзания. Для обеспечения безопасности проезд рекомендуется только для транспортных средств, подготовленных к зимним условиям: оптимальным является использование автомобилей с полным приводом и зимней резиной. Пожалуйста, соблюдайте скоростной режим, учитывая особенности грунтового покрытия, и проявляйте повышенную осторожность.

Актуальная информация о состоянии автозимника будет оперативно публиковаться на официальных ресурсах министерства транспорта Самарской области.

