Общество

В Самаре на маршруты выпустили 11 новых трамваев "Львенок"

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
13 марта в Самаре состоялась церемония запуска 11 новых трамвайных вагонов модели 71-911ЕМ "Львенок". Они курсируют по маршрутам №№ 19, 20, 20К, 22 и 24. В дальнейшем составы будут задействованы и на других направлениях: №№ 7, 11, 12 и 23.

Фото: Александра Белова

Все трамваи - низкопольные, что обеспечивает доступность для маломобильных граждан, мам с колясками и пожилых людей. Они оснащены климат-контролем, современными системами информирования пассажиров и валидаторами для безналичной оплаты.

Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

"Львята" более просторны по сравнению со старыми трамваями. К тому же удобно, что проезд можно оплачивать не только у кондуктора, но и с помощью валидаторов", - отметила одна из пассажирок Татьяна.

Фото: Александра Белова
Фото: Александра Белова

По словам министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова, до мая в Самару поставят еще 20 новых трамваев той же модели.

"Мы последовательно обновляем подвижной состав, и "Львята" уже стали одним из символов нового облика транспорта Самарской области. Важно, что параллельно с закупкой современных низкопольных трамваев мы ведем активную работу по ремонту путей и модернизации инфраструктуры. Новые вагоны должны выходить на обновленные линии, чтобы поездки для пассажиров были не только комфортными, но и быстрыми", - подчеркнул Артур Абдрашитов.

В 2025 году Трамвайно-троллейбусное управление Самары получило 40 "Львят". Они курсируют по 15 маршрутам, в том числе ведущим к промышленным предприятиям и отдаленным районам города.

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

