В Самаре на маршруты выпустили 11 новых трамваев "Львенок"

13 марта в Самаре состоялась церемония запуска 11 новых трамвайных вагонов модели 71-911ЕМ "Львенок". Они курсируют по маршрутам №№ 19, 20, 20К, 22 и 24. В дальнейшем составы будут задействованы и на других направлениях: №№ 7, 11, 12 и 23.
Все трамваи - низкопольные, что обеспечивает доступность для маломобильных граждан, мам с колясками и пожилых людей. Они оснащены климат-контролем, современными системами информирования пассажиров и валидаторами для безналичной оплаты.
"Львята" более просторны по сравнению со старыми трамваями. К тому же удобно, что проезд можно оплачивать не только у кондуктора, но и с помощью валидаторов", - отметила одна из пассажирок Татьяна.
По словам министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова, до мая в Самару поставят еще 20 новых трамваев той же модели.
"Мы последовательно обновляем подвижной состав, и "Львята" уже стали одним из символов нового облика транспорта Самарской области. Важно, что параллельно с закупкой современных низкопольных трамваев мы ведем активную работу по ремонту путей и модернизации инфраструктуры. Новые вагоны должны выходить на обновленные линии, чтобы поездки для пассажиров были не только комфортными, но и быстрыми", - подчеркнул Артур Абдрашитов.
В 2025 году Трамвайно-троллейбусное управление Самары получило 40 "Львят". Они курсируют по 15 маршрутам, в том числе ведущим к промышленным предприятиям и отдаленным районам города.
