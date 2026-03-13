Т2 в медиаискусстве: оператор и команда dreamlaser представят арт-инсталляцию в Севкабель Порту

T2, российский оператор мобильной связи, стал частью нового выставочного формата команды dreamlaser — одного из мировых лидеров в сфере мультимедиа-технологий. Экспозиция "Траектории интервалов" открылась 13 марта в Севкабель Порту. Она объединит работы медиахудожников из России, Тайваня, Великобритании, Мексики и Венгрии. T2 и dreamlaser представят совместную арт-инсталляцию, исследующую природу связи в цифровом мире и роль человека в технологической среде.
T2 выступит генеральным партнером Intervals Exhibition — платформы современного искусства в пространстве Севкабель Порт, которая будет открыта до 18 октября. Старт проекту даст мультимедийная выставка "Траектории интервалов". Посетители увидят работы ведущих российских и международных художников, созданные на стыке искусства, технологии и архитектуры. Гости выставки смогут строить собственные маршруты перемещения между инсталляциями и создавать индивидуальный опыт восприятия.
Т2 и dreamlaser представят интерактивную инсталляцию Loop. Арт-объект исследует природу связи в цифровой среде. Два человека, оказавшись в точках активации внутри световой петли, запускают навстречу друг другу световые импульсы, которые соединяются в единый поток и замыкают контур взаимодействия. Работа превращает технологию в пространство соучастия, где связь возникает только благодаря встречному движению — жесту, который в прямом смысле меняет цифровую реальность.
Кроме экспозиции медиаискусства, проект Intervals Exhibition включает аудиовизуальные перформансы, лекции, дискуссии и артист-токи от ведущих медиахудожников, кураторов, архитекторов и исследователей технологий. Абоненты Т2 смогут посетить экспозицию и параллельную программу с выгодой 10% по программе лояльности "Больше".
Егор Бормусов, директор по маркетингу Т2:
"Менять цифровую реальность — наш технологический вызов и часть стратегии развития бренда. Мы продолжаем наш проект по сотрудничеству с площадками медиаискусства по всей России и верим, что технологии могут быть не просто инструментом, но и источником вдохновения. Это наш способ показать, как оператор может быть частью культурного кода города и создавать новые смыслы".
Юлия Соколова, руководитель департамента маркетинга макрорегиона "Волга" Т2:
"Медиаискусство — одно из направлений, с которым Т2 работает уже много лет. Мы поддерживаем проекты на стыке технологий и культуры в разных городах России — в том числе в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, где сформировались сильные творческие кластеры. Поэтому нам особенно приятно видеть, как медиаарт становится все более заметным культурным трендом. Партнерство с командой dreamlaser и участие в выставке Intervals Exhibition — это продолжение той работы, которую Т2 уверенно ведет с позиции технологичного лидера и партнера для современных творческих инициатив".
Андрей Тубольцев, сооснователь и генеральный директор dreamlaser, генеральный продюсер фестиваля Intervals:
"T2 — наш давний партнер, который на протяжении нескольких лет поддерживает проекты dreamlaser, в том числе международный фестиваль мультимедийного искусства Intervals. Для нас особенно ценно, что компания разделяет интерес к эксперименту на стыке искусства и технологий. Выставка "Траектории интервалов" продолжает эту линию: мы создаем пространство, где медиахудожники из разных стран исследуют взаимодействие человека, архитектуры и цифровой среды, а технологии становятся частью художественного высказывания".
