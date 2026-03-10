В музее Эльдара Рязанова пройдет пятое занятие программы "История кино" киношколы "Больше, чем кино: форма и история"

В субботу, 14 марта, в 17:00 пройдет пятое занятие программы "История кино" киношколы "Больше, чем кино: форма и история". Тема встречи — "Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия" (16+), сообщает пресс-служба музея Эльдара Рязанова. Куратор проекта и ведущий всех занятий — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.

Кинокритики и киноманы, которые изменили ход истории кино — так можно кратко представить феномен французской "новой волны". Неприкаянная молодежь, которая изменила ход истории своей страны — эта формулировка больше подходит к немецкой "новой волне". С одной стороны — Годар, Трюффо, Ромер, Шаброль. С другой — Фассбиндер, Херцог, Вендерс, Шлендорф. Французы начали раньше, немцы запоздали, но ворвались на кино-сцену с бескомпромиссностью тех, кому нечего терять. Первые потерялись в своих поисках сущности кино. Вторые нашли пути, как искусство может быть одновременно искусным и социально ответственным.

Очередная встреча киношколы предлагает пройтись по пути сравнительного анализа французской и немецкой послевоенной кино-традиции. Участники обсудят отличительные особенности каждой из волн, прояснят напряженные отношения между режиссерами, которые начинали как соратники, и попробуют ответить на вопрос: когда и почему "новые волны" пошли по пути "ложного движения".

Стоимость занятия: 400 руб. (взрослый) и 300 руб. (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке.