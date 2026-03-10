В музее Эльдара Рязанова пройдет пятое занятие программы "История кино" киношколы "Больше, чем кино: форма и история"

В субботу, 14 марта, в 17:00 пройдет пятое занятие программы "История кино" киношколы "Больше, чем кино: форма и история". Тема встречи — "Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия" (16+), сообщает пресс-служба музея Эльдара Рязанова. Куратор проекта и ведущий всех занятий — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.
Кинокритики и киноманы, которые изменили ход истории кино — так можно кратко представить феномен французской "новой волны". Неприкаянная молодежь, которая изменила ход истории своей страны — эта формулировка больше подходит к немецкой "новой волне". С одной стороны — Годар, Трюффо, Ромер, Шаброль. С другой — Фассбиндер, Херцог, Вендерс, Шлендорф. Французы начали раньше, немцы запоздали, но ворвались на кино-сцену с бескомпромиссностью тех, кому нечего терять. Первые потерялись в своих поисках сущности кино. Вторые нашли пути, как искусство может быть одновременно искусным и социально ответственным.
Очередная встреча киношколы предлагает пройтись по пути сравнительного анализа французской и немецкой послевоенной кино-традиции. Участники обсудят отличительные особенности каждой из волн, прояснят напряженные отношения между режиссерами, которые начинали как соратники, и попробуют ответить на вопрос: когда и почему "новые волны" пошли по пути "ложного движения".
Стоимость занятия: 400 руб. (взрослый) и 300 руб. (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!