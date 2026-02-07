В Самарской областной библиотеке представили искусство из металла

В четверг, 5 февраля, в галерее "Новое пространство" открылась выставка Массимо Гьотти "Гуманность металла". Экспозиция включает работы, выполненные в различных техниках. Открытие выставки сопровождалось музыкальной программой. Гитарные композиции для гостей исполнил музыкант Эдуард Лыткин.
Искусство скульптора сочетает в себе элементы футуристического и постмодернистского направлений. Сначала мастер пробовал создавать свои работы из бронзы, впоследствии ключевым материалом для Гьотти стала нержавеющая сталь.
"Массимо — мастер лаконичной формы. Мне бы хотелось, чтобы Новый год мы все начали с некой разгрузки духовной и физической, выдохнули и двинулись дальше, набравшись сил. Поэтому гуманность является девизом этой выставки", — поделился руководитель галереи "Новое Пространство" СОУНБ Дмитрий Вырыпаев.
В России творчество художника обрело успех благодаря деятельности куратора выставки Энцо Форнара, итальянца, давно влюбленного в нашу страну. Экспозиция мастера из Турина уже состоялись в целом ряде российских городов, среди которых — Москва, Санкт-Петербург, Казань. Самара станет заключающим городом России, где будет гостить выставка, в дальнейшем ее экспонаты вернутся на родину художника, в Италию.
Экспозицию можно будет посмотреть в СОУНБ в галерее "Новое пространство" до 1 марта.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее