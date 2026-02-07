16+
Музеи и выставки Культура

В Самарской областной библиотеке представили искусство из металла

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 5 февраля, в галерее "Новое пространство" открылась выставка Массимо Гьотти "Гуманность металла". Экспозиция включает работы, выполненные в различных техниках. Открытие выставки сопровождалось музыкальной программой. Гитарные композиции для гостей исполнил музыкант Эдуард Лыткин.

Фото: Александра Белова

Искусство скульптора сочетает в себе элементы футуристического и постмодернистского направлений. Сначала мастер пробовал создавать свои работы из бронзы, впоследствии ключевым материалом для Гьотти стала нержавеющая сталь.

"Массимо — мастер лаконичной формы. Мне бы хотелось, чтобы Новый год мы все начали с некой разгрузки духовной и физической, выдохнули и двинулись дальше, набравшись сил. Поэтому гуманность является девизом этой выставки", — поделился руководитель галереи "Новое Пространство" СОУНБ Дмитрий Вырыпаев.

В России творчество художника обрело успех благодаря деятельности куратора выставки Энцо Форнара, итальянца, давно влюбленного в нашу страну. Экспозиция мастера из Турина уже состоялись в целом ряде российских городов, среди которых — Москва, Санкт-Петербург, Казань. Самара станет заключающим городом России, где будет гостить выставка, в дальнейшем ее экспонаты вернутся на родину художника, в Италию.

Экспозицию можно будет посмотреть в СОУНБ в галерее "Новое пространство" до 1 марта.

