В Самаре открылась выставка цифрового искусства "Страна. Связь. Технологии" NUR NOW x T2

В Самаре 4 января начала работу всероссийская экспозиция цифрового искусства "Страна. Связь. Технологии" NUR NOW x T2. Совместный проект российского оператора мобильной связи T2 и независимого фестиваля медиаискусства НУР продолжает путешествие по стране и после городов Урала представлен в Поволжье.
Проект объединил медиахудожников из десятков стран и посвящен исследованию связи между культурными традициями, национальной идентичностью и современными технологиями. В Самаре он представлен до 18 января в историческом мультимедийном парке "Россия — моя история", расположенном в ТРК "Гудок" на улице Красноармейской, 131.
На открытии организаторы отметили, что инициатива выросла из фестивальной программы НУР, которая несколько лет развивается в Казани. Со временем накопленный опыт позволил вывести формат в самостоятельный проект и представить его за пределами одного города. Самарский показ стал пятым в рамках тура, при этом накануне экспозиция также открылась в Казани.
"В основе экспозиций лежит стремление художников рассказывать о близком и понятном через современные формы медиаискусства", — отмечает куратор Николай Красильников. Он поясняет, что авторы работают с личными идеями и восприятием мира, а их работы объединены общей концепцией, исследующей связь между культурными традициями и технологиями. "Все, что создают художники, — это разговор о культуре и о том, что им важно показать. На выставке собраны их мысли, способы осмысления реальности и идеи, которые мы объединили в единую экспозицию", — добавляет Красильников.
Куратор подчеркивает разнообразие форм и технологий, представленных на выставке: от искусственного интеллекта и 3D- и 2D-графики до коллажей и стоп-моушена. По его словам, важно, чтобы зритель увидел, насколько разные инструменты могут создавать уникальные художественные эффекты. Он также отмечает ценность показа цифрового искусства за пределами столиц: "Здорово, что с этим форматом могут познакомиться жители разных городов. Подобных проектов пока немного, и чем шире география, тем лучше". Красильников добавляет, что медиаискусство часто требует интуитивного погружения: "Иногда зрителю важно просто почувствовать произведение, пройтись, увидеть и испытать эмоции — положительные или неожиданные. В этом и есть ценность искусства".
В ходе открытия организаторы поблагодарили партнера проекта — мобильного оператора T2, выступившего технологическим партнером, а также мультимедийный парк "Россия — моя история", предоставивший площадку. С приветственным словом к гостям обратилась заместитель директора и руководитель парка Наталья Островская. Она отметила, что парк является федеральным мультимедийным проектом, рассказывающим историю страны от древних времен до наших дней с использованием современных технологий, и подчеркнула, что цифровое искусство было представлено здесь впервые.
После официальной части гостей пригласили на экскурсию. Посетители увидели оживающие цифровые портреты, переосмысленные народные мотивы, пейзажи на стыке природного и виртуального миров, а также современные интерпретации древних образов. Работы демонстрируются на мультимедийных экранах, в купольных и панорамных проекциях, создающих эффект погружения и стирающих границы между физическим и цифровым пространством. В каждом городе формат адаптируется под конкретную площадку — от масштабных иммерсивных инсталляций до интерактивных зон, где зритель становится частью художественного процесса.
Для абонентов T2 действуют специальные условия посещения — скидка 30% по программе лояльности "Больше". Промокод можно получить на сайте или в мобильном приложении оператора.
