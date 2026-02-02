16+
В музее Рязанова пройдет детская интерактивная экскурсия "Камера! Мотор! Детство!"

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 7 февраля, в 14.00 в музее Эльдара Рязанова пройдет экскурсия для детей "Камера! Мотор! Детство!" (6+). Ее проведет экскурсовод музея Арина Коробейникова.

Фото: музей Эльдара Рязанова

В формате игры и интерактивных заданий юные посетители узнают о жизни детей и подростков в эвакуации, услышат об истории нашего города времен Великой Отечественной войны, познакомятся с биографией и творчеством Эльдара Рязанова, а также окунутся в увлекательный мир киносъемок.

Рязанов жил в Куйбышеве в годы войны, в доме, где сегодня находится музей. Как и у любого подростка, у него было много увлечений и любимые игры. Как он проводил свободное время, что читал и почему часто ходил в театр? Позже по воле случая он поступил в институт кинематографии и стал одним из главных режиссеров страны. Какие еще профессии важны и нужны при создании фильмов? Что делают художники по костюмам, сценаристы и постановщики? Почему ни одна съемка не обходится без хлопушки?

На экскурсии дети будут отгадывать загадки и решать головоломки, искать предметы в экспозиции музея и узнавать новые слова и термины, смогут собрать макет коммунальной квартиры, потрогать ватные игрушки, почувствовать себя членами съемочной группы, поговорить с героями фильмов Рязанова по телефону и сфотографироваться с хлопушками.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

