Самарец перевел 200 тыс. рублей за покупку компьютерного оборудования, но нарвался на мошенников

Житель региона, желая приобрести компьютеры через Интернет, стал жертвой аферистов, передает ГУ МВД по Самарской области.

Накануне в полицию обратился 23-летний молодой человек с заявлением о мошенничестве. На одном из интернет-сервисов для размещения объявлений о продаже компьютерного оборудования мужчина нашел искомое. Он написал продавцу, что желает приобрести товар.

По инициативе продавца общение продолжилось в мессенджере. Неизвестный предложил жителю региона перевести около 200 тысяч рублей по указанным реквизитам, после чего пообещал доставить компьютеры. После перевода продавец перестал выходить на связь. Пострадавший обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.