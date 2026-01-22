Фотографа из Жигулевска заподозрили в мошенничестве с социальным контрактом

В Жигулевске индивидуальный предприниматель стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее мужчина заключил социальный контракт на поддержку бизнес-проекта по предоставлению фотоуслуг. Комиссии он показал примеры своих работ и в итоге получил более 260 тыс. рублей. Позже предприниматель отчитался за эти деньги и представил чеки на покупку фотоаппарата и объектива.

Однако затем выяснилось, что на самом деле вести бизнес мужчина не планировал, чеки оказались поддельными, а под видом своих работ он показал комиссии чужие фото, найденные в Интернете.