В Тольятти поймали водителя с поддельными правами

В Тольятти завели уголовное дело на 29-летнего мужчину за подделку водительского удостоверения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В конце января на КПП "Рубеж" инспекторы ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ 21140 для проверки документов. Водитель предъявил иностранные права, и они вызвали у полицейских сомнение.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил сотрудникам полиции, что поддельное водительское удостоверение приобрел через Интернет после того, как потерял настоящее. Экспертиза подтвердила, что документ поддельный ивыполнен на цветном струйном принтере.

По данным полицейских, мужчина имеет регистрацию на территории соседнего региона, работает водителем, ранее к уголовной ответственности не привлекался.