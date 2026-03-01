В регионе иностранец пытался подкупить полицейского

В Самарской области пресечена попытка иностранного гражданина подкупить полицейского, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В феврале текущего года сотрудники Госавтоинспекции для проверки остановили автомобиль Hyundai Solaris. В ходе административной процедуры полицейские обнаружили, что находящаяся в аренде машина, следовавшая из Тольятти в сторону Димитровграда, оснащена дополнительным оборудованием в нарушение действующих норм и правил эксплуатации транспорта, а именно в багажнике установлен газовый баллон.
Во время оформления административного материала в патрульном автомобиле 30-летний правонарушитель предложил полицейскому незаконное денежное вознаграждение за непривлечение к ответственности. Госавтоинспектор отказался от взятки, предупредил водителя об ответственности и доложил своему руководителю о противоправном предложении. Однако иностранный гражданин не прекратил свои коррупционные действия и положил денежные средства в подстаканник между передними сидениями патрульного автомобиля.
Полицейские задержали правонарушителя и передали сотрудникам следственно-оперативной группы, прибывшей на место происшествия. Автомобиль с места задержания забрал собственник. Также госавтоинспекторы вынесли в отношении задержанного постановление о назначении наказания в виде административного штрафа в размере 500 руб. за правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 12.5 КоАП РФ.
По материалам, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, Отделом дознания О МВД России по Ставропольскому району в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 291.2 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Правонарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.