В Самаре будут судить мигранта, пытавшегося продать 600 доз метадона

В Самаре перед судом предстанет иностранный гражданин за покушение на сбыт метадона, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В октябре 2025 г. в полицию Самары поступила информация о возможной причастности жителя одной из соседних республик, проживающего в Самаре, к незаконному обороту наркотиков. В ходе проверки данная информация подтвердилась.

Полицейские задержали мужчину возле жилого дома на ул. Ново-Садовой. При нем был пакет, в котором находилась коробка из-под сока с множеством свертков.

Дома у задержанного нашли на кухне металлическую банку со свертками внутри, а также электронные весы, элементы упаковок, различные емкости. В свертках, которых оказалось свыше 600 штук, находилось более 100 граммов метадона.

Задержанным оказался 34-летний мигрант, не имеющий регистрации на территории России. По предварительным данным, мужчина нашел в интернете объявление о "легком заработке" и согласился распространять запрещенные вещества. Действуя по указанию куратора, он забрал партию наркотиков из тайника и планировал сбыть при помощи "закладок".

В отношении мужчины возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3. ст. 30, п. а, г, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в крупном размере), которые соединены в одно производство.

Сейчас иностранец находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Отмечается, что за нарушение правил пребывания (проживания) в РФ мигрант также понесет ответственность в соответствии с законодательством.