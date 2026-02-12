В Самаре будут судить мужчину, продавшего свою банковскую карту мошенникам

В Железнодорожный районный суд Самары отправили уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей — незаконных действиях с банковской картой.

По версии следствия, в октябре 2025 г. обвиняемый передал свою дебетовую банковскую карту другому человеку и получил за это 8750 рублей. Позже мошенники перевели через нее более 600 тыс. руб., которые выманили у самарца.