За организацию наркоплантации и хранение гранаты житель Самарской области предстанет перед судом

В Тольятти 46-летний мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств, об этом рассказала прокуратура Самарской области.

В период с марта 2025 г. по февраль 2026 г. обвиняемый, по данным следствия, организовал незаконное культивирование наркосодержащих растений с целью их последующего сбыта. Для этого он арендовал две квартиры в Тольятти — на ул. Ленина и ул. Фрунзе. Мужчина оборудовал помещения специальными бокс-палатками, системами освещения и вентиляции для выращивания.

Противоправную деятельность пресекли правоохранительные органы. В ходе обыска были обнаружены 28 кустов наркосодержащего растения, части растения в высушенном виде общей массой около 4,8 кг. Кроме того, была найдена и изъята ручная осколочная граната с запалом промышленного изготовления.

Теперь дело рассмотрит Автозаводский районный суд Тольятти.

