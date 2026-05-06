В Самаре крановщик обвиняется в гибели стропальщика

Железнодорожный районный суд приступил к разбирательству по делу 46‑летнего машиниста башенного крана, которого обвиняют в нарушении правил безопасности на стройке, повлекшем смерть человека, информирует объединенная пресс-служба судов Самарской области.
Трагедия произошла в марте 2025 г. в Железнодорожном районе Самары во время строительства 4‑секционного жилого дома на пересечении улиц Буянова и Вилоновской.
Машинист крана, согласно материалам дела, нарушил правила охраны труда: он начал перемещать груз, хотя под ним находились люди. В результате строительная конструкция задела опалубку панели в зоне складирования, и та упала на стропальщика.
От полученных травм рабочий скончался на месте.
Машинист своей вины не признал.
Напомним, прокуратура Железнодорожного района подала в суд иск с требованием взыскать с работодателя компенсацию морального вреда. Суд постановил выплатить родственнице погибшего 1,5 млн рублей.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???