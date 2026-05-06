В Самаре крановщик обвиняется в гибели стропальщика

Железнодорожный районный суд приступил к разбирательству по делу 46‑летнего машиниста башенного крана, которого обвиняют в нарушении правил безопасности на стройке, повлекшем смерть человека, информирует объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Трагедия произошла в марте 2025 г. в Железнодорожном районе Самары во время строительства 4‑секционного жилого дома на пересечении улиц Буянова и Вилоновской.

Машинист крана, согласно материалам дела, нарушил правила охраны труда: он начал перемещать груз, хотя под ним находились люди. В результате строительная конструкция задела опалубку панели в зоне складирования, и та упала на стропальщика.

От полученных травм рабочий скончался на месте.

Машинист своей вины не признал.

Напомним, прокуратура Железнодорожного района подала в суд иск с требованием взыскать с работодателя компенсацию морального вреда. Суд постановил выплатить родственнице погибшего 1,5 млн рублей.