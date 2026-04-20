В Самарской области водитель записал на диктофон полицейских, требовавших с него 20 тыс. рублей

Мужчина пожаловался на сотрудников в отдел собственной безопасности ГУ МВД по Самарской области. Работников уволили, но они стали судиться.

Самарский облсуд рассмотрел жалобу двух бывших полицейских Нефтегорского района на увольнение со службы. Увольнение произошло по результатам служебной проверки.

Как следует из судебных материалов, полицейские работали в ДПС. На них в отдел собственной безопасности ГУ МВД по Самарской области пожаловался водитель. Последний рассказал, что как-то ночью был на автозаправке в своем автомобиле BMW, когда к нему подошли сотрудники ДПС и потребовали удалить пленочное покрытие со стекол.

"Инспектор ДПС посредством проверки по базе данных выявил факт составления протокола за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и наличия неоплаченных штрафов, в связи с чем, указал на необходимость задержания автомобиля", — рассказал также водитель.

Водитель предложил сотруднику ДПС 1000 рублей, чтоб "решить вопрос". Но инспекторы потребовали 20 тысяч рублей. Водитель согласился и с этого момента стал вести аудиозапись на диктофон. После передачи денег он заявил, что записал переговоры на диктофон и скрылся. Через некоторое время эти же сотрудники ДПС подъехали к нему на остановке, попросили удалить аудиозапись и вернули 20 тысяч.

Водитель деньги забрал, но запись не удалил. Как следует из судебных материалов, рассказ водитель подтверждал записью разговора. На основании служебной проверки двух сотрудников ДПС уволили, но они обратились в суд с иском о признании увольнения незаконным. Суд Октябрьского района отказался удовлетворить иск. Недавно апелляционная инстанция облсуда оставила решение в силе.

