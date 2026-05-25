В Тольятти вынесли приговор работодателю по факту смерти на стройке необученного сотрудника

В Тольятти вынесли приговор индивидуальному предпринимателю, обвиняемому в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ), сообщает прокуратура Автозаводского района.

Судом установлено, что 15 сентября 2025 г. работники, трудоустроенные у предпринимателя, приступили к выполнению монтажа опалубки лифтовой и вентиляционной шахт на 16 этаже многоквартирного жилого дома по ул. Спортивная, 21 в г. Тольятти (ЖК "Парус"). Один из монтажников, не обученный безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, не имеющий квалификации, не используя средства индивидуальной защиты (не закрепился страховочным тросом монтажного пояса в монтажное отверстие опалубки) во время выполнения работ сорвался и упал с 16-этажа вниз по вентиляционной шахте.

В результате преступной небрежности работодателя — индивидуального предпринимателя, который не обеспечил безопасные условия и охрану труда, допустил к работе лицо, не прошедшее обучение и инструктаж, наступили тяжкие последствия в виде смерти человека.

Бизнесмен признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ. Судом с учетом личности осужденного, положительных характеристик, возмещения родственникам погибшего морального и материального ущерба назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.