Сызранку будут судить за махинации с жилищной субсидией: она "отмыла" почти 1 млн рублей через покупку дома

Самарские следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве с жилищной субсидией, совершенном в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Дело возбудили по статье "Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере", ущерб составил свыше 1 млн рублей.
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области установили, что 30-летняя злоумышленница незаконно использовала средства господдержки, которые ей выделили в рамках мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.
В июне 2025 г. женщина получила социальную выплату в размере 1,38 млн рублей на покупку жилья. Однако фактическая стоимость жилого дома с земельным участком в одном из сел Шенталинского района составила 330 тыс. рублей. Остальные средства сызранка использовала по своему усмотрению.
По данным следствия, чтобы скрыть от контролирующих органов реальную стоимость сделки, дом перепродавался по указанной в документах завышенной стоимости дважды: в первый раз соседке, не осведомленной о противоправном умысле обвиняемой, за 990 тыс. рублей, а затем - за выделенную государством сумму злоумышленнице.
Фигуранту вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
"Комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации Сызрани заявлен гражданский иск по уголовному делу о мошенничестве с жилищными субсидиями. По ходатайству следствия в рамках обеспечения данного иска и возможной дальнейшей конфискации наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемой и одного из свидетелей", - отмечается в сообщении.
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.