В Самаре возбудили уголовное дело после нападения бездомных собак на подростка

Следователи Советского района Самары возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", передает пресс-служба СУ СКР по Самарской области. Поводом стал инцидент, произошедший накануне: на школьника напали бродячие псы.

В понедельник, 18 мая, на остановке общественного транспорта около ТЦ в Советском районе на школьника напали безнадзорные собаки.

"Подростку оказали необходимую медицинская помощь. Сейчас он находится на амбулаторном лечении. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечается в сообщении.

В рамках предварительного расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных.