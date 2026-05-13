Полиция Сызрани задержала магазинного вора, находившегося в федеральном розыске

Сотрудники патрульно-постовой службы Сызрани, патрулируя ул. Молодогвардейскую, заметили мужчину, который занервничал при виде полиции и попытался свернуть на соседнюю улицу, передает ГУ МВД по региону.

Патрульные заметили, что прохожий схож с разыскиваемым злоумышленником. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что 44-летний сызранец подозревается в совершении серии магазинных краж на территории Самарской области, а также находится в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений на территории Пензенской области, где скрылся следствия.

По данным полицейских, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и злостное уклонение от отбывания наказания. Сызранские полицейские связались с инициаторами розыска и передали задержанного коллегам.