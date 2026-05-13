Самарца будут судить за попытку стать фиктивным директором фирмы

В Самаре 61-летний местный житель предстанет перед судом за незаконное предоставление документов для регистрации в Московской области юридического лица, передает ГУ МВД по Самарской области.

Следователи Промышленного района завершили расследование уголовного дела в отношении пожилого самарца, обвиняемого по статье "Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица)".

В конце 2024 года ранее не судимый мужчина, работающий контролером КПП одного из городских предприятий, согласился на предложение случайного знакомого о "быстром и непыльном" заработке. За 5 тыс. рублей самарец передал ему свой паспорт для оформления регистрационных документов, сознавая при этом, что не сможет осуществлять трудовую деятельность в должности директора фирмы.

В результате противоправных действий в Единый государственный реестр юридических лиц внесли сведения о мужчине как руководителе ООО, расположенного в Московской области.

Обвиняемый полностью признал вину в совершении противоправного деяния. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.