Житель Жигулевска обвиняется в убийстве знакомого

В Жигулевске следователи предъявили обвинение 29-летнему местному жителю по статье "Убийство", сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

В пятницу, 8 мая, в ходе совместного употребления спиртных напитков, по данным следствия, между фигурантом и его 47-летним знакомым возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшему множественные ножевые ранения туловища. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого под арест. Расследование продолжается.