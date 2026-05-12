Жительница Красноармейского района перевела на "безопасный счет" 800 тыс. рублей

67-летняя жительница Красноармейского района стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сначала женщине поступил звонок через один из мессенджеров. Собеседница представилась сотрудником страховой компании и сообщила, что срок действия полиса обязательного медицинского страхования истекает и его необходимо продлить. Для этого, по словам звонившей, требовалось передать SMS‑код, поступивший с портала "Госуслуги". Потерпевшая не поверила злоумышленнице и прервала разговор.

Однако спустя некоторое время женщине вновь позвонили. Человек представился следователем, заявил, что в отношении нее совершены мошеннические действия, и убедил срочно перевести денежные средства на так называемый "безопасный счет". В результате потерпевшая лишилась более 800 тысяч рублей. По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело.