Прокуратура организовала проверку в сызранской школе после конфликта учеников

Прокуратура Сызрани завершила проверку соблюдения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охраны их здоровья. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Родители одного из учеников сызранской школы обратились в правоохранительные органы, сообщив о конфликте между их ребенком и его одноклассниками. Однако администрация учебного учреждения своевременно не проинформировала органы профилактики и прокуратуры о произошедшем.

В настоящее время органами профилактики приняты установленные законом меры.

"По результатам надзорных мероприятий директору школы внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении к ответственности виновных должностных лиц. Рассмотрение акта прокурорского реагирования состоит на контроле надзорного ведомства", - отмечается в сообщении.