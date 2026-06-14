В Самаре пожар из магазина перекинулся на жилые квартиры

В воскресенье, 14 июня, около 20:30 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. 22 Партсъезда в доме № 20 в Самаре.
По прибытию к месту вызова установлено, что в магазине на первом этаже произошло возгорание с переходом на второй этаж многоквартирного дома. Для тушения пожара привлечены 68 человек и 19 спецмашин.
По информации ведомства, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !