В Самаре пожар из магазина перекинулся на жилые квартиры

В воскресенье, 14 июня, около 20:30 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. 22 Партсъезда в доме № 20 в Самаре.

По прибытию к месту вызова установлено, что в магазине на первом этаже произошло возгорание с переходом на второй этаж многоквартирного дома. Для тушения пожара привлечены 68 человек и 19 спецмашин.

По информации ведомства, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.