В Похвистневском районе потушили пожар в здании молочного производства

В понедельник, 22 июня, в Похвистневском районе в с. Ахрат горело здание молочного производства, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
В 04:43 загорелись помещение и холодильная установка на площади 50 кв. м. Существовала угроза распространения огня на большую площадь.
На месте работали расчеты пожарно-спасательного отряда № 35. На тушение поданы 3 ствола "Б" и одно звено газодымозащитной службы.
Причина пожара устанавливается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !