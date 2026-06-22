В Похвистневском районе потушили пожар в здании молочного производства

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В понедельник, 22 июня, в Похвистневском районе в с. Ахрат горело здание молочного производства, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: отдел по взаимодействию со СМИ, ВР и ПО ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"