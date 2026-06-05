В Самаре в горевшей заброшке нашли труп мужчины

В пятницу, 5 мая, в Самаре произошел пожар в двухэтажном расселенном доме по ул. Ленинской, 105.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило в 14:00. К 14:44 пожар был локализован на площади 200 кв. м.
На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины. Его личные данные устанавливаются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !