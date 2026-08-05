В Южном городе во время пожара пострадал парень

Во вторник, 4 августа, в одной из квартир ЖК "Южный Город-1" в Волжском районе произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Сообщается, что загорелись домашние вещи. В результате пожара пострадал 24-летний мужчина.