Мошенники украли 4 млн у супруги участника СВО

Прокуратура Пестравского района встала на защиту женщины, ставшей жертвой телефонных мошенников, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Супруга участника специальной военной операции из Пестравского района Самарской области, будучи введенной в заблуждение телефонными мошенниками, потеряла четыре миллиона рублей, переведя их на "безопасный" счет, предложенный злоумышленниками.

"В ходе расследования удалось установить, кто получил похищенные средства, - это жители Кемеровской и Челябинской областей и Республики Башкортостан", - прокомментировала прокуратура Самарской области.

Для восстановления прав пострадавшей прокурор района направил в суд три исковых заявления с требованием взыскать с получателей средств неосновательное обогащение. Суд уже рассматривает заявления.