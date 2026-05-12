Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие во Всероссийском добровольческом слете

Во вторник, 12 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие во Всероссийском добровольческом слете "Движения Первых". Торжественная церемония открытия состоялась в спортивно-концертном комплексе "Дворец Спорта им. Владимира Высоцкого".

Мероприятие объединило около тысячи участников - активистов добровольческого сообщества "Движения Первых", наставников, представителей региональных отделений, координаторов просветительской программы "Обучение служением. Первые" и финалистов Всероссийского конкурса "Делай добро".

Обращаясь к собравшимся, Вячеслав Федорищев подчеркнул, что для региона большая честь - принимать Всероссийский добровольческий слет "Движения Первых". "Главное - что сегодня у нас собрались лучшие, самые активные и любознательные представители волонтерского сообщества Движения. Почти тысяча ребят из разных регионов страны будут делиться практиками, перенимать опыт, чтобы в нашей стране, в нашем регионе было больше добра, - отметил глава региона. - Мы живем в особое время. С одной стороны, это период становления сильной России, которую последовательно ведет вперед наш президент Владимир Владимирович Путин вместе с командой правительства Российской Федерации. С другой - это время специальной военной операции. Мы вместе с вами ответственны за наших героев, за семьи наших ребят".

Глава региона поблагодарил участников, которые занимаются волонтерской деятельностью в этом направлении, и выразил уверенность, что, обменявшись практиками, они вернутся домой и начнут работать с еще большей силой. "Первые - это опора, Первые - это будущее нашей страны", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Главная цель слета - вывести добровольческую работу в каждом субъекте России на новый профессиональный уровень, усилить ее, подготовить лидеров, готовых вдохновлять других и развивать культуру помощи на местах.

Президент страны Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность добровольческого движения, отмечая, что такие люди - это наше достояние, это опора для страны. Своим примером, своими свершениями они буквально вдохновляют тех, кто рядом. Рождают чувство единения и верности, гордости за наших современников и гордость за Россию.

Особые слова губернатор адресовал кадетам, курсантам и юнармейцам, а также добровольцам, наставникам и активистам молодежной политики из всех муниципалитетов Самарской области. "У нас с вами очень большие задачи, очень большой регион. Многое уже сделано, чтобы система добровольчества в Самарской области была оптимальной, но мы продолжаем учиться, общаемся с нашими старшими товарищами, получаем знания и усиливаем нашу работу", - сказал Вячеслав Федорищев.

С напутственными словами к участникам слета обратился Герой России, участник президентской кадровой программы "Время героев", председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

"Движение Первых уделяет особое внимание развитию добровольчества, превращая добрые дела - не в единичные поступки, а традицию и культуру воспитания. Мы реализуем наш флагманский проект "Благо твори", благодаря которому ребята учатся помогать людям, заботиться о природе, получают навыки работы в команде и формируют активную жизненную позицию. Участниками слета, который проходит с 11 по 16 мая, стали порядка тысячи добровольцев со всей страны. Уверен, слет станет пространством для обмена опытом, источником вдохновения для новых проектов и инициатив", - отметил Артур Орлов.

Слет Первых проходит в рамках реализации Всероссийского проекта "Благо твори" и становится местом притяжения для тех, кто помогает людям, поддерживая их в трудной ситуации, реализует социальные проекты и инициативы в регионах.

Вячеслав Федорищев совместно с Артуром Орловым осмотрел выставку, посвященную работе различных волонтерских направлений.

Программа слета рассчитана на четыре дня и включает пять параллельных содержательных направлений, которые помогут участникам глубже погрузиться в добровольческую деятельность, обменяться опытом и усилить свои компетенции. В ходе трека "Территория заботы" ребята познакомятся с разными направлениями добровольчества и практиками помощи в регионах. "Обучение служением. Первые" объединит региональных координаторов, отвечающих за развитие и масштабирование программы. Площадка "Делай добро" станет пространством для финалистов конкурса и самых активных добровольцев, готовых применять свои навыки в реальных ситуациях. Направление "Наставники Первых" будет посвящено развитию наставничества, патриотическому воспитанию и практической работе с молодежными проектами. В свою очередь, трек "Сотрудничество" позволит подвести итоги сезона Всероссийского проекта "Благо твори", обсудить лучшие практики и вместе спланировать дальнейшее развитие добровольчества в регионах.

На слете команда из Приморского края в составе пяти человек планирует зарядиться энергией и привезти новые идеи в родной регион. "Мы занимаемся добровольчеством, чтобы сделать жизнь людей лучше, потому что именно во взаимопомощи кроется наше единство", - отметила Инга Болотова.

Своими ожиданиями поделилась и участница из Самарской области Анастасия: "Научиться новому, пообщаться с профессиональными спикерами, чтобы обменяться опытом с другими ребятами".

Для участников слета подготовлены командные квесты, мастер-классы, творческие активности, конкурсные задания, встречи с экспертами и реальное общение, позволяющее превратить идеи в конкретные проекты, делающие жизнь людей качественнее и лучше. Финалисты Всероссийского конкурса "Делай добро" примут участие в общей программе и в индивидуальных испытаниях.

Также 14-15 мая пройдет Окружной семинар-совещание проректоров по воспитательной деятельности и молодежной политике вузов ПФО. Участники обсудят развитие добровольчества и обменяются лучшими практиками в образовательной среде. 15 мая состоится образовательная программа для заместителей глав муниципалитетов Самарской области в рамках проекта "Добро - норма жизни". Участники определят первые шаги по развитию добровольчества в муниципалитетах, а также подпишут соглашение о развитии волонтерской инфраструктуры в регионе.

"Вовлечение обучающихся в добровольчество - это одна из задач образовательных организаций, и благодаря этому мы каждый год видим рост количества ребят, которые участвуют в волонтерстве и общественной деятельности. Доля детей до 18 лет среди всех пользователей платформы Добро.рф составляет уже 28%, то есть более четверти волонтеров - это школьники или студенты. Они реализуют экологические, социальные проекты, помогают семьям СВО, ветеранам ВОВ, пожилым и нуждающимся, заботятся о благоустройстве дворов, проводят мастер-классы, просветительские и образовательные мероприятия. Добровольчество развивается и постепенно переходит из сферы досуга в обязательный образовательный процесс на уровне уроков. Так, с сентября программа "Обучение служением. Первые", в которой дети решают задачи для нужд социальных партнеров и НКО, по выбору учебного заведения будет преподаваться уже как индивидуальный проект с оценкой в аттестате. Развитие этой программы будем обсуждать в эти дни на Всероссийском слете в Самаре. Также с ребятами и экспертами мы обсудим масштабирование "Тимуровских отрядов". Возродившись на родине Аркадия Гайдара в Курской области, на сегодняшний день такие школьные отряды организованы уже в 54 регионах. Ребята помогают в ЧС и семьям участников СВО, берут шефство и наставничество над детьми, у которых папа на фронте", - подчеркнул председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев.

Глава региона призвал участников руководствоваться примером лидера страны, президента Российской Федерации и пожелал насыщенных, активных дней слета. "Только вперед, ребята!" - резюмировал губернатор.