По инициативе Вячеслава Федорищева депутат Александр Живайкин подключится к вопросам отопления в соцобъектах

В понедельник, 27 апреля, на оперативном совещании в правительстве Самарской области под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили вопрос возобновления отопительного сезона.
Глава региона акцентировал внимание на большом количестве обращений от жителей по поводу температурного режима, прежде всего в социальных объектах - детских садах, школах, учреждениях здравоохранения.
В ходе совещания было отмечено, что по поручению главы региона в Самарской области начала работу комиссия по мониторингу, проверке и надзору за решением возникающих ситуаций под руководством первого заместителя губернатора - председателя правительства Самарской области Виталия Шабалатова.
"На сегодняшний день шесть районов вместе с городским округом Самара завершили отопительный сезон. Утром проводили оперативку с главами муниципалитетов, - сообщил Виталий Шабалатов. - Довели информацию о том, что необходимо принимать решения по фактическим обстоятельствам и температурному режиму".
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что вопрос подачи отопления, несмотря на закрепленные за муниципалитетами полномочия, находится в зоне ответственности регионального правительства.
"Детские сады, школы, учреждения здравоохранения всегда должны быть под пристальным вниманием правительства. А у глав - работа с управляющими компаниями совместно с государственной жилищной инспекцией по многоквартирным домам", - резюмировал руководитель области.
Для усиления контроля за социальными объектами губернатор попросил депутата Самарской губернской думы Александра Живайкина подключиться к этой работе.
"Александр Иванович, прошу вас сразу после совещания выехать с инспекцией по социальным объектам - школам, детским садам, больницам. По итогам выезда доложите мне лично", - заключил глава региона.
