16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор Власть и политика

По инициативе Вячеслава Федорищева депутат Александр Живайкин подключится к вопросам отопления в соцобъектах

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 27 апреля, на оперативном совещании в правительстве Самарской области под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили вопрос возобновления отопительного сезона.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

Глава региона акцентировал внимание на большом количестве обращений от жителей по поводу температурного режима, прежде всего в социальных объектах - детских садах, школах, учреждениях здравоохранения.

В ходе совещания было отмечено, что по поручению главы региона в Самарской области начала работу комиссия по мониторингу, проверке и надзору за решением возникающих ситуаций под руководством первого заместителя губернатора - председателя правительства Самарской области Виталия Шабалатова.

"На сегодняшний день шесть районов вместе с городским округом Самара завершили отопительный сезон. Утром проводили оперативку с главами муниципалитетов, - сообщил Виталий Шабалатов. - Довели информацию о том, что необходимо принимать решения по фактическим обстоятельствам и температурному режиму".

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что вопрос подачи отопления, несмотря на закрепленные за муниципалитетами полномочия, находится в зоне ответственности регионального правительства.
"Детские сады, школы, учреждения здравоохранения всегда должны быть под пристальным вниманием правительства. А у глав - работа с управляющими компаниями совместно с государственной жилищной инспекцией по многоквартирным домам", - резюмировал руководитель области.

Для усиления контроля за социальными объектами губернатор попросил депутата Самарской губернской думы Александра Живайкина подключиться к этой работе.

"Александр Иванович, прошу вас сразу после совещания выехать с инспекцией по социальным объектам - школам, детским садам, больницам. По итогам выезда доложите мне лично", - заключил глава региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3