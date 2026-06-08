Губернатор поздравил социальных работников с профессиональным праздником

В понедельник, 8 июня, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню социального работника, которое состоялось на площадке ГБУК "Самарский академический театр оперы и балета".

Приветствуя участников, глава региона подчеркнул, что социальная сфера — это огромная команда, которая ежедневно работает ради улучшения социального самочувствия граждан, и выразил особую благодарность за их труд.

"Для меня сегодня по-настоящему приятный, почетный день. Сегодняшний день мы начали в социальном учреждении "Созвездие", которое недавно заново открылось на 8-й просеке. И вы знаете, вчера был заезд, заехало 55 людей, у которых есть определенные сложности со здоровьем, но забота, которой их там уже с первых дней окружили, доброе отношение уже привели к тому, что они улыбаются, чувствуют себя лучше и очень много добрых слов говорят именно о людях, которые там работают", - сказал Вячеслав Федорищев, открывая встречу.

В социальной сфере региона сейчас трудится около 17 тысяч специалистов, обеспечивающих поддержку каждому четвертому жителю области.

Глава региона отметил, что поддержка этой сферы остается одним из главных приоритетов правительства, подчеркнув, что понимает трудности, с которыми сталкиваются работники, и выразил искреннюю благодарность за их неоценимый вклад.

"Я понимаю, мы все понимаем, что работа очень требовательная - работа с людьми, причем людьми, которые оказались в непростых условиях. Мы все уважаем ваш труд. Мы хотим, чтобы у вас на работе всегда все складывалось успешно, чтобы, несмотря на очень большую эмоциональную вовлеченность на работе, дома всегда был мир, порядок, тепло. Спасибо вам за вашу работу!" - поблагодарил Вячеслав Федорищев.

В рамках торжественного собрания состоялось награждение. Почетный знак Губернатора Самарской области "За служение людям" получила специалист по социальной реабилитации инвалидов отделения социальной реабилитации для граждан пожилого возраста и инвалидов государственного казенного учреждения Самарской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного округа" (г.о. Отрадный) Тамара Тетюшина.

Почетного звания Самарской области "Заслуженный работник социальной защиты населения Самарской области" были удостоены врач-психиатр государственного казенного учреждения Самарской области "Центр диагностики и консультирования Самарской области" (г.о. Самара) Сергей Баловнев и социальный педагог государственного казенного учреждения Самарской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа" (м.р. Нефтегорский Самарской области) Елена Бояркина.

Почетной грамотой Губернатора Самарской области награждены и инспектор Управления по м.р. Пестравский государственного казенного учреждения Самарской области "Главное управление социальной защиты населения Юго-Западного округа" (м.р. Пестравский Самарской области) Любовь Попова и директор государственного казенного учреждения Самарской области "Областной центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Надежда" (г.о. Самара) Людмила Кузнецова.

"Уважаемый Вячеслав Андреевич! Разрешите мне поблагодарить вас за столь высокую оценку моего труда, труда нашей команды, за большую-большую поддержку всех работников социальной службы. Спасибо вам большое!" - выразила благодарность Людмила Кузнецова.

Семь человек также получили благодарности Губернатора Самарской области.

"Хочется каждому лично сказать большое спасибо за ваш труд, за вашу заботу. Конечно, все наши мысли сейчас с нашими ребятами, которые защищают страну. Вы огромный вклад вносите, чтобы их семьи чувствовали себя в безопасности, чувствовали заботу и в этих добрых условиях дождались своих ребят. Поэтому спасибо вам огромное! Еще раз с праздником!" - обратился глава к работникам отрасли.