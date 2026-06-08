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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем социального работника

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 июня, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов социальной сферы с профессиональным праздником.

"В нашем регионе почти 17 тысяч специалистов, которые посвятили себя служению людям, нуждающимся в поддержке. Эта благородная миссия требует особых качеств — профессионализма, величайшего терпения, милосердия, умения сопереживать. Всеми этими качествами в полной мере обладают социальные работники Самарской области", — отметил глава региона.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что в Самарской области создана многофункциональная сеть социальных учреждений, реализуются национальные проекты и областные целевые программы, направленные на повышение уровня жизни населения и качества соцобслуживания, помощь семье и детям, обеспечение доступной среды для маломобильных групп граждан.

"Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за честный, самоотверженный труд. Без вашей душевной теплоты, участия, энтузиазма многие семьи, дети, одинокие пожилые люди, ветераны, инвалиды были бы лишены необходимой им заботы и внимания. Именно от вашего человеческого участия и искреннего стремления помочь ближнему зависит вера людей в добро и справедливость. Спасибо ветеранам социальных служб, сохранившим верность избранной профессии и воспитавшим себе достойную смену. Особая благодарность соцработникам, которые помогают участникам специальной военной операции и их семьям. От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, оптимизма, успехов и удачи во всех начинаниях!" — заключил губернатор.

Гид потребителя

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