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Губернатор Власть и политика

Самарский губернатор и президент ЭР-Телеком Холдинга обсудили развитие цифровой зрелости региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева и президента АО "ЭР-Телеком Холдинг" Андрея Кузяева. Стороны обсудили реализацию проектов компании на территории региона по направлениям комфортной городской среды, интеллектуальной транспортной системы, цифровизации ЖКХ, ряд других вопросов.

Фото: Иван Макеев

Взаимодействие будет способствовать росту цифровой зрелости региона, а именно повышению уровня внедрения и использования современных информационных технологий в экономике, социальной сфере и повседневной жизни граждан. Удобные сервисы и эффективное использование инфраструктуры особенно важны в условиях необходимости обеспечения безопасности.

"Компания "ЭР-Телеком Холдинг" является давним и надежным партнером Самарской области, уверен, наше взаимодействие будет только расти. Сегодня у нас в повестке очень важные вопросы с точки зрения обеспечения безопасности граждан, стабильности функционирования городских систем, цифровизации", — отметил глава региона, добавив, что работа по этим направлениям тесно связана с реализацией задач по многим национальным проектам.

Компания является ведущим провайдером, предоставляющим услуги широкополосного доступа в регионе — Самаре, Тольятти, Сызрани, активно ведет строительство сети GPON в малых городах и сельских населенных пунктах области. Особое внимание уделяется развитию цифровой городской инфраструктуры, включая оснащение подъездов видеодомофонами. В рамках проекта "Безопасный Город" в 2025 г. в Тольятти к системе было присоединено еще 1 тыс. устройств, что увеличило их общее количество до 3 тысяч. В 2026 г. предусмотрен второй этап модернизации и расширение парка серверных мощностей для программно-аппаратного комплекса "Шаркс-ДЦ", обеспечивающего облачное хранение данных.

Андрей Кузяев, президент АО "ЭР-Телеком Холдинг", подчеркнул: "Мы последовательно развиваем цифровую инфраструктуру Самарской области: модернизируем сеть, внедряем решения для умных городов и домов, расширяем возможности цифровых сервисов для жителей. Работая в регионе уже более 20 лет, с 2004 г., мы готовы продолжать сотрудничество — инвестировать в современные технологии и решения, которые делают города в регионе более комфортными, безопасными и технологичными".

Губернатор и руководитель компании обсудили возможность реализации в регионе проекта IP-видеодомофонии с кнопками вызова "гражданин-полиция", системой информирования населения через домофонные панели, передачей видеоизображений с видеокамер "умных домофонов" в региональную платформу видеонаблюдения, а также возможностью открытия подъездных дверей в автоматическом режиме при объявлении угрозы опасности БПЛА.

Для доступа к сети Интернет в условиях отключения мобильного интернета необходимо расширять сеть публичных WiFi-точек, оснащать ими популярные туристические маршруты, крупные пересадочные пункты, парки, скверы, общественные пространства. Также на встрече речь шла о проекте цифровых остановочных комплексов.

При ограничениях работы систем спутниковой навигации важно поддерживать позиционирование транспортных средств — разработанное компанией решение поможет оптимизировать расписание и интервалы движения общественного транспорта, при необходимости обеспечить быстрое реагирование.

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