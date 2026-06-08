Вячеслав Федорищев подчеркнул важность качественной и своевременной коммуникации с гражданами

Во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев заслушал доклад заместителя руководителя Администрации Губернатора Самарской области Дины Черемушкиной о проблемах, с которыми обращаются жители региона.

Так, первую неделю июня через социальные сети поступило 3214 сообщений.

Самарчане сообщают о провале на проспекте Карла Маркса, около дома № 340 и на пересечении Одесского переулка и улицы братьев Коростелевых.

Жители поселка Мехзавод пишут о том, что уже около года рядом с детской и спортивной площадкой во 2-м квартале около дома № 52 появился провал. Около дома № 47 по улице Свердлова в Тольятти рядом с остановкой "Океан" на тротуаре большой провал в асфальте, внутри кабельный короб и оголенные провода большого диаметра.

"У нас есть системная проблема, этой весной образовалось больше 200 провалов на дорогах. Это следствие очень большого недоинвестирования в такие важные сферы, как ЖКХ и дороги. Мы это будем устранять, но я прошу правительство вместе с минтрансом, с администрацией городского округа Самара рассмотреть более оперативные меры", — прокомментировал губернатор.

Самарцы просят засыпать котлован, оставшийся после сноса зимой аварийного дома на ул. Бобруйской.

Также на оперативном совещании были озвучены решенные вопросы людей. Так, в Самаре на ул. Пионерской, в историческом центре города отремонтировали лестницу и пандус и устранили провал асфальта на ул. Енисейской, возле дома № 60, а в доме № 35 на ул. Победы устранили утечку в подвале. В Тольятти отремонтировали ул. Спортивная.

В Самарской области службы благоустройства активизировали работу по вывозу автомобильных покрышек. На прошлой неделе проведены работы в Самаре на ул. Стара-Загора, на пересечении улиц Ново-Урицкая и Верхне-Карьерная, в Чапаевске организован вывоз покрышек с улиц Володарского и Медицинской.

Также в ходе оперативного совещания глава региона рассмотрел отдельные обращения граждан. Так, поступают жалобы на соответствие подвижного состава и несоблюдение графика движения автобусов из Сергиевска до Самары, а также до районных поселков (Сургут, Суходол). Жители пишут, что "2 дня автобус выходит на линию, а 5 дней его нет. Днем приезжает большой автобус, а вечером, когда много людей на посадке, приезжает маленькая "Газель".

"Транспортная связь между населенными пунктами Сергиевск-Сургут-Суходол обеспечивается муниципальным маршрутом № 224, с плановым интервалом движения 20 минут. На маршруте работают 4 автобуса с пассажирской вместимостью 25 человек. В связи с технической неисправностью 1, 2, 3, 5 июня расписание было нарушено, сейчас выход транспортных средств на линию обеспечивается в полном объеме", — доложил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Неретин.

Глава м. р. Исаклинский Александр Гурьянов прокомментировал обращение жителей с. Самсоновка, которые сообщили, что после прокладки водопровода по улицам Заречной и Болотной не провели благоустройство.

"В рамках реконструкции водопровода в 2024 году было задето дорожное покрытие, мы его восстановили. Так как грунт имеет свойство просадки, в этом году необходимо повторное восстановление, всё это выполним", — сказал Александр Гурьянов.

Также продолжают поступать обращения от жителей г. Отрадный по вопросу устранения последствий обрушения канализационного коллектора. Они указывают на подтопление земельных участков канализационными стоками по ул. Нефтяников, Кинельской, а уровень сточных вод по ул. Строителей остается повышенным.

Глава г. о. Отрадный Георгий Выводцев прокомментировал решение вопроса: "Нами оперативно были приняты меры, введен режим готовности. Работы идут, срок окончания работ предусмотрен — до 1 сентября, есть уверенность, что в эти сроки мы уложимся и оба участка восстановим".

"Работы полностью обеспечены финансированием. Первый этап уже выполнен и второй этап, оставшиеся 180 метров канализационного коллектора, до 1 сентября", — дополнил доклад министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань.

"Георгий Владимирович, сегодня надо проехать до участка, о котором пишет жительница и оперативно принять решения", — дал поручение Вячеслав Федорищев.

В мессенджере МАКС к губернатору обратилась жительница Самары, которая просит обеспечить доступность общественного транспорта для жителей ЖК "Московский" и "Рассвет", расположенных в границах Московского и Ракитовского шоссе. Женщина указывает, что в новых жилых районах проживает большое количество пенсионеров и семей с детьми, которые пользуются общественным транспортом. Однако на Ракитовском шоссе остановок нет, а до ближайшей остановки идти очень далеко.

"В текущем году будет выполнено обустройство тротуара на запрашиваемом участке, а также будет организовано движение, которое предусматривает устройство остановочного пункта", — прокомментировал глава г. о. Самара Иван Носков.

Также глава г. о. Самара сообщил, что активно идет подготовка к открытию купального сезона. На данный момент на всех пляжах завершена уборка от крупногабаритного мусора, вывезено более 1300 тонн, трижды провели забор проб воды. Официально купальный сезон откроется после положительного заключения анализа воды и песка.

На выставление 1400 единиц пляжной мебели муниципальному предприятию понадобится ориентировочно 15-20 дней после разравнивания песка.

Кроме того, по просьбам жителей уже обустроен спуск на пляж по ул. Чкалова, напротив остановки общественного транспорта. Сейчас ведутся работы по восстановлению пандуса на спуске по ул. Первомайской.

Для более комфортного ожидания водного транспорта выставлены скамейки с навесами в районе переправы на ул. Осипенко.