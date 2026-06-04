16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На ПМЭФ Вячеслав Федорищев и ГК "Акрон холдинг" заключили соглашение о сотрудничестве на 10 млрд рублей 5 млрд рублей вложит ГК "ЭкоНива" в новый животноводческий комплекс в Самарской области Вячеслав Федорищев подписал инвестиционное соглашение с нефтедобывающей компанией "Южно-Аксютино" Вячеслав Федорищев обсудил с Послом ОАЭ развитие сотрудничества в различных сферах Самарский губернатор и президент ЭР-Телеком Холдинга обсудили развитие цифровой зрелости региона

Губернатор Власть и политика

5 млрд рублей вложит ГК "ЭкоНива" в новый животноводческий комплекс в Самарской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сегодня на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Вячеслав Федорищев и президент ГК "ЭкоНива" Штефан Дюрр подписали соглашение о реализации нового инвестиционного проекта в Самарской области.

Фото: Иван Макеев

ГК "ЭкоНива", крупнейший молочный холдинг России, намерен до 2029 года построить в регионе животноводческий комплекс. Он будет рассчитан на содержание 3800 коров. Также здесь планируются площадки для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 5100 голов. Объем инвестиций — 5 млрд рублей. На предприятии предполагается создать порядка 150 новых рабочих мест.

"Инвестиционная инициатива предприятия имеет стратегическое значение для Самарской области. Она направлена на укрепление продовольственной безопасности региона, увеличение объемов производства сырого молока, наращивание экспортного потенциала агропромышленного комплекса. Проект также будет способствовать повышению самообеспеченности области молочной продукцией и расширению экспортных поставок. Мы рассматриваем его не просто как строительство фермы, а как системный вклад в укрепление агропромышленного каркаса всего региона. Правительство Самарской области выражает заинтересованность в успешной реализации намеченных планов", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Реализация проекта предполагает соблюдение ряда условий. В частности, необходимо наличие достаточного земельного банка, возможностей финансирования проекта на льготных условиях, рыночных условий для производства и продажи сельскохозяйственной продукции, а также потенциала наращивания ее экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, большое значение имеет сохранение благоприятной эпизоотической ситуации на территории Самарской области и Российской Федерации в целом.

"Самарская область является для группы "ЭкоНива" одним из значимых регионов в части производства сырого молока. Здесь созданы все необходимые условия для развития молочного животноводства. Благодарим руководство региона за оказываемую поддержку и всестороннее содействие в реализации наших инвестиционных проектов", — сказал президент ГК "ЭкоНива" Штефан Дюрр.

Подразделение "ЭкоНивы" — ООО "Северная Нива Самара" — в регионе работает с 2020 года. Предприятие специализируется на производстве сырого молока, занимается растениеводством. Под управлением компании находится более 9000 га сельскохозяйственных земель, где выращиваются кормовые, а также товарные зерновые, зернобобовые и масличные культуры. На данном этапе группа реализует в Самарской области инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса на 3550 коров и 5100 голов молодняка близ с. Старое Резяпкино Клявлинского района. Проект находится в высокой степени готовности. Производственная мощность предприятия составит порядка 40 000 т сырого молока в год.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5