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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с гендиректором ПАО "Россети Волга" Александром Гавриловым

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 9 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО "Россети Волга" Александром Гавриловым.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

ПАО "Россети Волга" является стратегическим партнером региона. Одной из тем встречи стало строительство подстанции 110 кВ для особой экономической зоны. Энергетики уже приступили к реализации проекта. 

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что ввод новых мощностей дает большие преимущества для региона по развитию площадки и привлечению новых резидентов. 

Также на встрече обсуждалась антитеррористическая защита объектов, которые находятся в ведении ПАО "Россети Волга". Важный проект в данном направлении — модернизация комплексной системы безопасности с построением центра управления безопасностью филиала "Россети Волга" — "Самарские распределительные сети". Его создание направлено на многоплановую систему решения задач по обеспечению комплексной безопасности электросетевых объектов. Новая система будет выступать и как аналитический центр, способный в реальном времени выявлять, прогнозировать и нейтрализовать угрозы физического, техногенного и информационного характера, гарантируя защиту объектов, и как площадка для повышения квалификации персонала. 

Кроме того, участники обсудили ход подготовки к предстоящему отопительному сезону, реализацию инвестиционной программы компании, а также вопросы дальнейшего сотрудничества. 

Александр Гаврилов отметил важность постоянного и конструктивного взаимодействия с руководством области. Он добавил, что все запланированные мероприятия по развитию электросетевого комплекса региона и повышению надежности электроснабжения потребителей будут реализованы в полном объеме.

Гид потребителя

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