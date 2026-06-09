Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с гендиректором ПАО "Россети Волга" Александром Гавриловым

Во вторник, 9 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО "Россети Волга" Александром Гавриловым.
ПАО "Россети Волга" является стратегическим партнером региона. Одной из тем встречи стало строительство подстанции 110 кВ для особой экономической зоны. Энергетики уже приступили к реализации проекта.
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что ввод новых мощностей дает большие преимущества для региона по развитию площадки и привлечению новых резидентов.
Также на встрече обсуждалась антитеррористическая защита объектов, которые находятся в ведении ПАО "Россети Волга". Важный проект в данном направлении — модернизация комплексной системы безопасности с построением центра управления безопасностью филиала "Россети Волга" — "Самарские распределительные сети". Его создание направлено на многоплановую систему решения задач по обеспечению комплексной безопасности электросетевых объектов. Новая система будет выступать и как аналитический центр, способный в реальном времени выявлять, прогнозировать и нейтрализовать угрозы физического, техногенного и информационного характера, гарантируя защиту объектов, и как площадка для повышения квалификации персонала.
Кроме того, участники обсудили ход подготовки к предстоящему отопительному сезону, реализацию инвестиционной программы компании, а также вопросы дальнейшего сотрудничества.
Александр Гаврилов отметил важность постоянного и конструктивного взаимодействия с руководством области. Он добавил, что все запланированные мероприятия по развитию электросетевого комплекса региона и повышению надежности электроснабжения потребителей будут реализованы в полном объеме.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит