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Губернатор Власть и политика

В Самарской области будет создано производство протеиновых десертов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Соглашение о строительстве нового высокотехнологичного завода на площадке Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор компании "Шок индастри" Антон Заикин.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Будущее предприятие планируется построить на территории особой экономической зоны "Тольятти" - компания уже получила статус резидента флагманской инвестплощадки региона. Общий объем инвестиций в проект составит 1 млрд рублей. На производстве будет создано порядка 500 новых рабочих мест.

Предприятие внесет значительный вклад в диверсификацию экономики Тольятти и станет частью кластера пищевой промышленности, который в последние годы активно формируется в ОЭЗ. Здесь организуется выпуск специализированных продуктов питания под брендом "Fitness SHOCK". В частности, это будут десерты без сахара и пшеничной муки: пончики, пирожные, батончики и др.

"Продукция компании "Шок индастри" уже хорошо известна российским и зарубежным потребителям и пользуется высоким спросом. Это существенный вклад не только в развитие пищевого кластера ОЭЗ "Тольятти", но и в укрепление экономики всего региона. Реализация проекта полностью соответствует приоритетам Самарской области: это импортозамещение в сегменте специализированного питания, а также развитие несырьевого экспортного потенциала. Окажем инвестору всестороннюю поддержку", - отметил в ходе церемонии подписания соглашения Вячеслав Федорищев.

Компания-инвестор работает на рынке специализированных и диетических продуктов питания с 2019 года. Действующие площадки предприятия ежегодно выпускают более 100 млн единиц продукции. "Наша миссия - делать вкусное полезным для людей во всем мире. Благодаря поддержке правительства Самарской области мы инвестируем в производство опережающими темпами, увеличивая объемы выпуска специализированной пищевой продукции, расширяя ассортимент и создавая новые рабочие места", - подчеркнул Антон Заикин. 

В 2025 г. бренд "Fitness SHOCK" одержал победу на конкурсе "Знай наших" в номинации "Здоровая еда", а также в партнерской номинации от Российского экспортного центра. 

Гид потребителя

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