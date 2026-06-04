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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев подписал инвестиционное соглашение с нефтедобывающей компанией "Южно-Аксютино"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 июня, в рамках ПМЭФ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заключил соглашение с АО "Южно-Аксютино". Предприятие реализует инвестиционный проект в 2 млрд рублей. АО "Южно-Аксютино на территории Похвистнево построит приемо-сдаточный пункт и установки подготовки нефти.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

Общий объем инвестиций оценивается в 2 млрд рублей. Начало строительства намечено на третий квартал 2027 года, ввод объекта в эксплуатацию предполагается к 2028 году.

Проект имеет важное значение для развития нефтедобывающей инфраструктуры Самарской области, позволит создать новые рабочие места и укрепит экономический потенциал региона.

"Южно-Аксютино" является системным игроком в Самарской области, это нефтедобывающая компания с многолетним опытом. На территории городского округа Похвистнево предприятие реализует новый инвестиционный проект по созданию приёмо-сдаточного пункта, установки и подготовки нефти. Это всё будет большим вкладом в технологический суверенитет нефтегазовой отрасли, в развитие Похвистневского района. Поэтому желаю вам успехов! Со своей стороны регион окажет необходимое содействие", — сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Похвистневского муниципального района Самарской области до 2030 года, на его территории расположены месторождения нефти. По состоянию на 1 января 2001 года открыто 16 месторождений, из которых четыре законсервированы. 12 месторождений являются действующими: Дерюжевское, Алешкинское, Кротковское, Ново-Аманакское, Южно-Мочалеевское, Садовое, Мочалеевское, Сарбайское, Сологаевское, Сосновское, Чеховское, Сургутское.

"Строительство приемо-сдаточного пункта создаст мощный толчок в развитии малых нефтяных компаний. Вячеслав Андреевич, вам огромная благодарность и спасибо за поддержку нашего проекта", — поблагодарил заместитель генерального директора АО "Южно-Аксютино" Ильдус Давлятов.

Гид потребителя

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